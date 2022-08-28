Правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность национализировать бывшую немецкую «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania, переименованную в Securing Energy for Europe (SEFE), пишет Welt am Sonntag
Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность национализировать бывшую немецкую «дочку» «Газпрома» в краткосрочной перспективе, пишет газета Welt am Sonntag, передает rbc.ru Gazprom Germania была переименована в Securing Energy for Europe (SEFE) и находится под управлением Федерального сетевого агентства. Холдинговая компания была образована из Veronika Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungsgesellschaft и получила схожее с SEFE название — Securing Energy for Europe Holding GmbH (SEEHG), отмечает издание.
Как пишет Welt am Sonntag, целью создания компании является «обеспечение надежности поставок в энергетическом секторе». Управляющими директорами стали два юриста из юридической фирмы CMS Hasche Sigle.
Представитель Министерства экономики ФРГ подтвердил газете, что ведомству известно о существовании компании. Она была создана в мае этого года «исключительно в качестве превентивной меры».
В конце марта «Газпром» вышел из немецкой Gazprom Germania и всех принадлежащих ей активов. В середине мая Россия ввела санкции против бывшей дочерней компании «Газпрома», которая в начале апреля была передана под управление Федерального сетевого агентства. Санкции против Gazprom Germania из-за прекращения поставок газа обойдутся потребителям в 5 млрд евро ежегодно, писала газета Welt am Sonntag.
Как сообщал Bloomberg, правительство ФРГ собиралось выделить до €10 млрд для «спасения» бывшей «дочки» «Газпрома».
Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц отказался от идеи полной национализации Gazprom Germania, поскольку это «может разозлить президента России Владимира Путина», писал Bloomberg. На этом настаивал министр экономики Роберт Хабек.