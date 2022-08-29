Фото: twitter.com/rafaelmgrossi Миссия МАГАТЭ направляется на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил о том, что делегация организации направляется на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Соответствующее заявление глава МАГАТЭ сделал на своей странице в Twitter., пишет KP.RU
По словам гендиректора, планируется, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС уже на этой неделе.
"Миссия МАГАТЭ по поддержке и содействию уже на пути на Запорожскую АЭС, - написал Гросси. - Горжусь, что возглавляю эту миссию, которая прибудет на ЗАЭС позднее на этой неделе".
Как ранее писал сайт KP.RU, власти Запорожья выразили мнение, что удары Киева по Энергодару в Запорожской области направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия исходит из того, инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС состоится вне зависимости от деструктивного влияния Украины. Дипломат также призвала не реагировать на лживые информационные вбросы западных стран о том, что Россию якобы уговорили на допуск инспекции агентства на ЗАЭС.
28 августа военнослужащими России, осуществляющими охрану и безопасность Запорожской АЭС, предотвратили очередной теракт, который пытались осуществить украинские вооруженные формирования.
Об этом сообщили представители властей Энергодара, сообщает tsargrad ссылаясь на Телеграм-канал «Энергодарский связной».
По их данным беспилотник-камикадзе был сбит над территорией атомной станции силами русский войск. Судя по траектории, он намеревался атаковать спецкорпус с ядерными отходами.
После поражения, барражирующий боеприпас упал на крышу спецкорпуса, после этого произошла детонация боевой части дрона. Однако, каких-либо значимых повреждений, либо жертв это не повлекло.