Глава Tesla Илон Маск заявил, что некоторые защитники окружающей среды ведут себя «антигуманно» из-за того, что выступают за закрытие атомных электростанций. Об этом он сообщил у себя в Twitte, пишет Газета.ru
«Страны мира должны увеличивать производство атомной энергии! Закрывать АЭС — это безумие с точки зрения национальной безопасности. Именно их отключение вредно для окружающей среды», — написал миллиардер.
В настоящее время многие страны мира отказываются от ядерной энергетики, которая является мощным источником возобновляемой энергии. Однако у экспертов существуют опасения по поводу ее безопасности после происшествий на атомных электростанциях в Чернобыле и Фукусиме.
Маск и в прошлом был активным сторонником использования атомной энергии в качестве возобновляемого источника. В интервью Business Insider в марте этого года Маск призывал не только не закрывать АЭС, но и снова открывать те, которые уже закрыты.
По его словам, это должно быть сделано в первую очередь в тех странах, где отсутствует риск массовых стихийных бедствий. Он заключил, что атомная энергия необходима, пока другие возобновляемые источники не станут более надежными.
Ранее Маск заявил, что создал цифровую версию своего мозга на базе облачной инфраструктуры. Он подтвердил, что таким образом провел испытания новейших нейросетевых технологий.