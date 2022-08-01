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Игнатьев: ПМР готова к переговорам с РМ на высшем уровне

Игнатьев: ПМР готова к переговорам с РМ на высшем уровне

Напомним, письмо Президента ПМР Вадима Красносельского было направлено Президенту РМ Майе Санду 15 августа.

Новое обращение Президента ПМР Вадима Красносельского к Президенту Молдовы Майе Санду, которое было направлено в середине августа, является очередным сигналом открытости Приднестровья и его готовности к серьезному диалогу с РМ на высшем уровне.

Об этом в интервью журналистам сегодня заявил министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Он напомнил, что нынешнее письмо не первая подобная инициатива приднестровской стороны, сообщает novostipmr.com

«По-моему, это уже восьмое обращение Президента Приднестровья, начиная с момента избрания госпожи Санду. Как и ранее, мы призываем приступить к серьезной работе, к прямому диалогу по обсуждению всех актуальных вопросов и принципов мирного урегулирования», - подчеркнул глава МИД ПМР, добавив, что из-за недоговороспособности молдавской стороны трудности в отношениях Тирасполя и Кишинева только накапливаются.

«Проблемы появлялись поступательно. Сложности с конвертацией валюты возникли в 2019 году, с импортом лекарств – в 2020-м, с приднестровским автотранспортом, которому не без участия молдавской стороны ограничили въезд в Украину, - в сентябре 2021 года. Теперь уже докатились до того, что молдавские спецслужбы инициируют некие диверсии, теракты на территории Приднестровья», - отметил Виталий Игнатьев.

По его словам, «все эти проблемы нужно решать как можно скорее, приходить к общему знаменателю и делать жизнь людей лучше».

«Тем более что и молдавский руководитель, когда приходила к власти, говорила о том, что одна из ее задач – сделать так, чтобы жизнь людей стала лучше, в том числе и в контексте урегулирования отношений с Приднестровьем», - подчеркнул глава МИД ПМР.

Он подтвердил, что об обращении Президента ПМР были проинформированы и международные участники переговорного формата «5+2». «Потому что всё это – контекст переговорного процесса», - сказал министр.

По его словам, важнейшим приоритетом для региона остается задача обеспечения мира. «Об этом говорит в своем письме и Президент Приднестровья. Мы призываем РМ к тому, чтобы она не шла по пути эскалации напряженности», - добавил Виталий Игнатьев.

Также он рассказал журналистам, что следующая встреча политпредставителей ПМР и РМ может состояться 5 сентября. Одновременно пройдет заседание специалистов сторон по вопросам здравоохранения.


  • Сегодня, 09:10
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