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Приднестровские ориентировщики триумфально выступили на чемпионате Юго-Восточной Европы

Приднестровские ориентировщики триумфально выступили на чемпионате Юго-Восточной Европы

11-й чемпионат Юго-Восточной Европы по спортивному ориентированию проходил в Румынии недалеко от города Виктория. В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран Балканского полуострова, а также команды из Италии и Кипра.

Медали разыгрывались в трех юношеских группах и в сильнейшей группе «Элита». В программе были три дистанции и эстафета.

Впервые в истории приднестровские спортсмены завоевали так много золотых медалей в «Элите». Чемпионами на средней, самой техничной дистанции стали Анатолий Фомичёв и Галина Рыбедюк. Кроме того, Анатолий, Иван и Василий Фомичёвы выиграли эстафету. У Анатолия также в активе серебро за длинную дистанцию и бронза за спринт.

А У Галины Рыбедюк две бронзы: за длинную дистанцию и эстафету, где вместе с ней выступали Олеся Чекан и Анастасия Коростылёва.

Сильная команда была у Приднестровья в группе девушек до 16 лет. В результате у Виктории Носенко – полный комплект наград, в том числе и золотая. У Златы Савиновой - две медали. Спортсменки вместе с Софией Чемыртан стали серебряными призерами и в эстафете, уступив только лидерам соревнований – румынским ориентировщицам.

В группе до 20 лет приднестровские юниоры завоевали 4 медали, в том числе и в эстафете. Отличились Ярослав Давыдов и Игорь Еременко.

«Это лучшее выступление команды за все время проведения чемпионатов. Очень помогли специализированные многозадачные тренировки и выезды на международные турниры в рамках подготовки к чемпионату Юго-Восточной Европы. Особенно ценны медали, завоёванные в "Элите"», - отметил Андрей Северухин, главный тренер сборной Молдавии, тренер Тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы и руководитель клуба «Тирас-Ориент», членами которого являются приднестровские спортсмены.

Приднестровские ориентировщики триумфально выступили на чемпионате Юго-Восточной Европы

Приднестровские ориентировщики триумфально выступили на чемпионате Юго-Восточной Европы

Приднестровские ориентировщики триумфально выступили на чемпионате Юго-Восточной Европы

Приднестровские ориентировщики триумфально выступили на чемпионате Юго-Восточной Европы

novostipmr
  • Сегодня, 09:21
  • DTV
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