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Румыния удвоила налог на импорт и экспорт энергоносителей из и в Молдову и Украину

Румыния удвоила налог на импорт и экспорт энергоносителей из и в Молдову и Украину

НАРЭ Румынии удваивает с 1 сентября регулируемый тариф, применяемый оператором энергосистемы Transelectrica, ко всем запланированным операциям по импорту, экспорту и транзиту энергии с энергосистемами «приграничных стран».
В случае Румынии такими странами являются соседние государства, не входящие в ЕС - Молдова и Украина, пишет point.md ссылаясь на mold-street.com

Таким образом, тариф будет увеличен с 0,6 евро/МВтч плюс НДС (всего 0,714 евро/МВтч) до 1,2 евро/МВтч плюс НДС (всего 1,428 евро/МВтч), свидетельствуют данные, проанализированные рrofit.ro

В соответствии с законодательством ЕС тариф устанавливается Европейской сетью операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E), которая впоследствии реализуется на уровне государств-членов национальными регулирующими органами.

Решение удвоить тариф до 1,2 евро/МВтч было принято ENTSO-E во второй половине июля и является самым высоким уровнем платы с момента его установления в 2009 году. С тех пор сумма колебалась из года в год между 0,5 и 0,8 евро/МВтч, ни разу не достигнув порога в 1 евро/МВтч, который сейчас превышен.

Правила ЕС предусматривают, что передающие и системные операторы (TSO) в зоне ЕС получают компенсацию за затраты на размещение трансграничных потоков электроэнергии в своих сетях, оплачиваемую системными операторами-партнерами из того места, где эти потоки возникают и куда они в конечном итоге идут. С этой целью операторы ЕС вносят деньги в общий фонд.

Вместо этого с третьих стран, таких как Молдова и Украина, взимается сбор с пользователей системы передачи энергии ЕС, ежегодно устанавливаемый на уровне расчетного взноса за мегаватт-час, который операторы системы передачи в стране ЕС должны платить в пользу общего фонда.

В конце июня ENTSO-E объявила о выполнении предварительных технических условий, позволяющих осуществлять коммерческий обмен электроэнергией между Украиной и Молдовой, с одной стороны, и соседними государствами-членами ЕС.

Это произошло после того, как 24 февраля национальная энергосистема Украины и зависящая от нее Молдова начали работать в синхронном режиме с западноевропейскими сначала в тестовом режиме, а с марта окончательно.

29 июля мощность коммерческого обмена между Украиной/Молдовой и континентальной Европой была увеличена с исходного уровня 100 МВт до 250 МВт, с возможным дальнейшим увеличением в сентябре.

Следует отметить, что Молдова и Украина обсуждают с европейскими властями свою интеграцию в механизм ЕС для компенсации затрат, связанных с хостингом трансграничных потоков электроэнергии, чтобы отменить применяемую в настоящее время плату за пользование ими.
  • Сегодня, 09:40
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