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Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в пять раз

Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в пять раз

Турция в пять раз увеличит цену за проход через проливы Босфор и Дарданеллы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, сообщает РИА Новости ссылаясь на газету Sabah.

Конвенцию Монтре приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через проливы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы.

"Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё. Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. С устранением 39-летней виктимизации годовой доход вырастет до 200 миллионов долларов", - пишет издание.

"С вступлением в силу 7 октября 2022 года плата за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание в проходах через проливы будет увеличена в 5 раз, а выручка, которая в текущем виде составит 40 миллионов долларов, вырастет до 200 миллионов долларов. Согласно Соглашению Монтрё, подписанному в 1936 году, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через Стамбульский пролив и входящих и выходящих из пролива Чанаккале (Дарданеллы)", - сообщила газета.
  • Сегодня, 12:03
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