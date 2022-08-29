Государство предоставляет всем педагогическим кадрам Республики Молдова единовременное пособие в размере 3 тысяч леев в качестве поддержки в холодное время года. Об этом уведомил министр образования Анатолие Топалэ, пишет ipn.md
По словам министра, в этом году система образования Республики Молдова сталкивается с дефицитом педагогических кадров, составляющим более 2000 человек, который покрывается за счет привлечения людей пенсионного возраста. Анатолие Топалэ заверяет, что государство ищет возможности для значительного повышения зарплаты педагогов, но говорит, что на первых порах она увеличится лишь на несколько сотен леев, - передает IPN.
Министр образования сказал, что и в этом году система образования испытывает острую нехватку педагогических кадров. Для осуществления образовательного процесса в обычном режиме государство продолжает рассчитывать на педагогов, достигших пенсионного возраста.
„Не хватает более 2000 учителей. Но этот дефицит покрывается и за счет выпускников, которые в этом году были распределены в школы, а у нас более 500 выпускников распределены в школы. Остальные же места заполняются через совмещение функций или привлечение учителей-пенсионеров для обеспечения учебного процесса. Мы предложим программы в поддержку молодежи, чтобы она выбирала педагогическую профессию”, - сообщил министр образования в эфире передачи „Rezoomat cu Ileana Pîgaru” („Резюме с Иляной Пыргару”) на RliveTV.
Министр образования отметил, что правительство разрабатывает программы поддержки для тех, кто выбирает профессию учителя. Хотя всего на несколько сотен леев, но в этом году повышена заработная плата учителей, а молодым специалистам будет выплачено подъемное пособие в размере 120 тысяч леев, которое выплачивается в течение первых 3 лет работы.
„Мы проиндексируем надбавки, выдаваемые молодому специалисту в первые три года, может быть, даже продлим этот период. В настоящее время в первые 3 года деятельности им выделяется 120 тысяч леев, по 40 тысяч леев в год. Мы работаем над повышением зарплаты молодых учителей. Сейчас разница между зарплатой молодого учителя и учителя со стажем большая и, возможно, не всегда оправдана. Теперь через поправки в Закон о бюджете мы осуществляем повышение заработной платы учителям, которая увеличится на несколько сотен леев. Будет также выдано единовременное пособие всему преподавательскому составу в размере 3 тысяч леев для поддержки в холодный период года”, - добавил Анатолие Топалэ.
Министр образования подчеркнул также, что пока нет предпосылок для перевода учебного процесса в режим онлайн. Анатолие Топалэ говорит, что даже если „Газпром” полностью прекратит поставки природного газа, Республика Молдова будет закупать газ из альтернативных источников, чтобы учебный процесс мог проходить при физическом присутствии учащихся в классах.