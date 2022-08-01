Открывая традиционное для начала рабочей недели селекторное совещание с руководителями органов государственной власти и управления, Президент поздравил главу Каменского района и в его лице всех каменчан с Днем города, который отпраздновали накануне. Поздравления адресованы и жителям сел, отметивших в воскресенье храмовый праздник.
Говоря о культурно-массовых мероприятиях минувшей недели, не обошли вниманием и двухдневную регату «Семья Президента за здоровый образ жизни». Вадим Красносельский поблагодарил организаторов и участников. Обсудили предварительное время проведения следующей. Глава государства считает целесообразным очередные состязания организовать в таком формате в начале лета. При этом планируется и менее масштабные межведомственные соревнования среди любителей гребного спорта, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Сегодня вечером в Бендерах пройдет полковой праздник – будут чествовать воинов 55-й Подольского полка. Эту традицию возобновили в 2017 году по инициативе Вадима Красносельского.
Обсуждали также план мероприятий, приуроченных ко Дню Республики, и организационные вопросы, связанные с проведением Дня знаний. 1 сентября торжественные линейки пройдут во всех школах республики в допандемийном режиме. Единственное требование – проведение общешкольных мероприятий на открытых площадках. Кроме того, в первый осенний день сдадут в эксплуатацию отремонтированный корпус «А» Приднестровского государственного университета и проведут праздничную службу в вузовском храме Святой Татианы на территории студенческого городка.
Отмечено, что большинство объектов, строящихся и ремонтируемых по программе капитальных вложений нынешнего года, готовы к сдаче в эксплуатацию, либо работы на них находятся на завершающей стадии. На сентябрь расписан график посещения их Президентом – в рабочем порядке либо в рамках соответствующих культурно-массовых мероприятий.
Темой отдельного разговора стал Дорожный фонд. Говорили о его вынужденном сиквестировании. Изначально планировалось выделить в текущем году на обновление дорожной инфраструктуры 260 миллионов рублей, сейчас речь идет о 147 миллионах. Обсуждали принцип распределения этих средств. Глава государства считает, что процент сокращения финансирования должен быть одинаковым для всех районов.
Еще один вопрос, потребовавший обсуждения, – судьба Рыбницкого хлебокомбината. Предприятие убыточное. Сотрудники не первый месяц не получают заработную плату. Постоянных заказчиков, среди которых и социальные учреждения северных районов республики, уведомили о том, что хлебзавод не будет поставлять им продукцию.
Вадим Красносельский поручил проработать вопрос обеспечения школ и детских садов Каменского, Рыбницкого и Дубоссарского районов хлебобулочной продукцией силами других поставщиков. Что касается рыбницкого предприятия, то оно находится в состоянии приватизации. Кредитный портфель завода – 4,5 миллиона рублей. В первоочередном порядке необходимо погасить задолженность перед сотрудниками (штат – 70 человек), нацелил Президент. Предприятию для восстановления производственной деятельности нужен хозяин, уверен Глава государства. Правительству поручено проанализировать возможность изменения условий приватизации предприятия, чтобы они были более привлекательными для потенциальных инвесторов.
Среди тем, которые поднимали участники сегодняшнего совещания при Президенте, – совершенствование туристической инфраструктуры. Рекомендовано, к примеру, установить информационные таблички и указатели в селе Рашково.
Говорили также об обновленном Кицканском плацдарме. Глава государства высоко оценил работу по его реконструкции. Мемориальный комплекс является объектом республиканского значения, напомнил Президент, поручив обеспечить финансирование на его содержание. Если раньше исторический объект освещался только в праздничные дни, то теперь автоматическая система включает фонари с наступлением темного времени суток. Электроэнергию будут оплачивать за государственный счет. МВД поручено включить мемориал в систему «Безопасный город», установив камеры видеонаблюдения.