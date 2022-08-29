Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией. "Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей", — сказал чиновник.
По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать "логики стенка на стенку", пишет РИА Новости
«Я не хочу быть неправильно понятым. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации», — заявил он.
Он отверг «расхожее мнение», что Одесса является пророссийски настроенным городом. «Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти», — заявил он.
В Одессе, по его словам, «если раньше и были сочувствующие [президенту России Владимиру] Путину, то сегодня они исчезли». При этом «старые ностальгии» остались, поскольку есть националисты, восхваляющие миф о Степане Бандере, заявил Труханов, пишет РБК
Кроме того, политик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.
Мэр Одессы не в первый раз выступает против антироссийских шагов украинских властей. В июне политик выразил обеспокоенность ростом "ненависти ко всему русскому" после переименования улицы Пушкина в городе. А накануне Труханов в интервью Telegraph выступил против "войны с памятниками", чтобы не разжигать противоречия в обществе. Чиновник признал, что историю города нельзя переписать за несколько лет.
В начале недели мэр Одессы анонсировал планы переименовать те улицы, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он заявил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.
На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.