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Мэр Одессы выступил за переговоры с Россией

Мэр Одессы выступил за переговоры с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призвал к переговорам с Россией.
"Думаю, что важно вести переговоры в политическом ключе, на кону жизни миллионов людей", — сказал чиновник.

По его мнению, Украина должна вернуться к границам 1991 года, но сделать это нужно постепенно. Труханов призвал найти компромиссы и избегать "логики стенка на стенку", пишет РИА Новости

«Я не хочу быть неправильно понятым. Очевидно, я мечтаю вернуться к нашим границам в 1991 году, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации», — заявил он.

Он отверг «расхожее мнение», что Одесса является пророссийски настроенным городом. «Одесса остается глубоко интернациональным городом с точки зрения истории, географического положения, экономики и культуры: так было и при царях, и при советской власти», — заявил он.

В Одессе, по его словам, «если раньше и были сочувствующие [президенту России Владимиру] Путину, то сегодня они исчезли». При этом «старые ностальгии» остались, поскольку есть националисты, восхваляющие миф о Степане Бандере, заявил Труханов, пишет РБК

Кроме того, политик раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот не предоставил регионам и муниципалитетам большую автономию. Также Труханов высказался против сноса памятников Екатерине II, Пушкину и Гагарину.

Мэр Одессы не в первый раз выступает против антироссийских шагов украинских властей. В июне политик выразил обеспокоенность ростом "ненависти ко всему русскому" после переименования улицы Пушкина в городе. А накануне Труханов в интервью Telegraph выступил против "войны с памятниками", чтобы не разжигать противоречия в обществе. Чиновник признал, что историю города нельзя переписать за несколько лет.

В начале недели мэр Одессы анонсировал планы переименовать те улицы, чьи названия связаны с Россией. В частности, речь идет о Новомосковской, Бородинской, Курской, Воронежской, Чапаева и других. Он заявил, что среди новых названий должны появиться улица Героев Мариуполя и площадь Великобритании.

На Украине в мае 2015 года приняли пакет законов, легализующих процесс декоммунизации в стране. При этом нынешняя волна переименований с ним не связана. Как отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, киевские власти на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он подчеркивал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
  • Сегодня, 17:38
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