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Таблетки йодида калия будут раздаваться жителям Молдовы только в случае ядерной катастрофы

Таблетки йодида калия будут раздаваться жителям Молдовы только в случае ядерной катастрофы

Румыния передала Молдове партию из более чем одного миллиона таблеток йодида калия. Их будут раздаваться жителям Молдовы только в случае ядерной катастрофы: пить их "для профилактики" - бесполезно, пишет kp.md

Таблетки йодида калия распределяются в первичных медицинских учреждениях Республики Молдова, сообщил на заседании мэрии Кишинева глава Главного управления здравоохранения Борис Гылкэ.

По его словам, граждане будут иметь доступ к лекарствам только в случае ядерной аварии и по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

«Начиная с пятницы, 26 августа, Кишиневский центр общественного здоровья занимается распределением этих таблеток среди первичных медико-санитарных служб, территориальных медицинских объединений и медицинских центров первичной медико-санитарной помощи», - заявил Гылкэ.

При этом городские власти предупреждают население, что обращаться за этими лекарствами не нужно.

«Они хранятся и будут храниться в данных медицинских учреждениях и только в случае опасности, по решению Чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения муниципия Кишинев, препараты будут распределяться через семейного врача среди населения», - пояснили власти, сообщает point.md

Тем временем, представитель Нацагентства общественного здоровья (НАОЗ) опровергают озвученную начальником Главного управления медико-социальной помощи Борисом Гылкэ информацию о том, что таблетки йодида калия были розданы медучреждениям.

Специалист НАОЗ Ион Апостол сообщил, что лекарства, подаренные Румынией, находятся в Центрах общественного здравоохранения (ЦОЗ) страны, которые являются подразделениями НАОЗ.

«Они не распределяются по учреждениям первичного звена. Препараты находятся в территориальных центрах здравоохранения в различных районных центрах и муниципальных образованиях. Мы обеспечили каждый район, таблетки упакованы в бумажные коробки, на упаковке был размещен документ акта приема-передачи, и в случае, если будут указания республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям, они будут розданы", - сказал представитель НАОЗ.

По его словам, разрабатывается план распределения таблеток, чтобы в случае необходимости можно было действовать оперативно. До тех пор они находятся в подразделениях НАОЗ, пишет point.md ссылаясь на agora.md

"Я думаю, что произошло недоразумение, потому что планы распределения были утверждены местной публичной администрацией на муниципальном уровне. Чтобы орган местного публичного управления знал, сколько у таблеток у них есть, где они находятся и мог планировать свою деятельность в случае необходимости. Этот план также был одобрен на уровне муниципия Кишинев и кто-то его не понял. Да, это планируется, но они не будут распространяться, пока не будет принято решение", - пояснил Ион Апостол.
  • Сегодня, 18:15
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