С началом российской спецоперации на Украине криминальные элементы из этой страны, включая верхушку преступного мира, массово пытаются попасть в Молдову. Об этом на брифинге 29 августа заявил глава Генерального инспектората полиции РМ Виорел Чернэуцану, сообщает eadaily.com
Он отметил, что в результате в республике резко увеличилось количество так называемых авторитетов.
«Зарегистрирован рост количества воров в законе, которые пересекли госграницу Молдавии со стороны Украины в направлении европейских стран», — сказал глава полиции.
Он уточнил, что молдавские правоохранительные органы задержали более 50 человек, которые находились в международном розыске. Ряд из них проникли в Молдову через приднестровский участок границы. В настоящий момент решается вопрос их экстрадиции.
По словам Чернэуцану, в последнее время также отмечено увеличение случаев незаконного оборота оружия и возобновление феномена торговли людьми, в частности детьми. Напомним, недавно госсекретарь МВД Молдовы Сергей Диакону подтвердил факт увеличения трансграничной преступности. Так, трафик наркотиков через молдавско-украинскую границу вырос на 700%, их пытались ввезти с Украины.
Как сообщалось ранее, министр внутренних дел РМ Анна Ревенко в июле принимала участие в заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел (JHA). Участники форума решили создать JHA HUB в Кишиневе. Под их эгидой в молдавской столице соберутся представители всех европейских правоохранительных и судебных органов, представители стран Евросоюза, национальных систем внутренних дел и сотрудники системы внутренних дел ЕС для укрепления так называемого пояса безопасности на границе с Украиной.
Граница Молдовы уже находится под контролем Европейского агентства пограничной и береговой охраны Frontex в РМ. Парламент ратифицировал нахождение иностранных офицеров и дал им право на использование оружия, специальных средств и физической силы.
Также в начале этого месяца Ревенко подписала меморандум с Федеральным бюро расследований (ФБР) США о сотрудничестве и взаимном обмене оперативной информацией относительно криминальных и террористических группировок, представляющих общий интерес.