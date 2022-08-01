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Решение Оперштаба от 29 августа 2022 года

Решение Оперштаба от 29 августа 2022 года

Решение Оперштаба от 29 августа 2022 года:

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 2 марта 2020 года № 77 «Об Оперативном штабе по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции» с изменениями и дополнениями, внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от 24 марта 2020 года № 113, от 30 марта 2020 года № 124, от 15 июня 2020 года № 195, от 16 июня 2020 года № 196, от 30 марта 2021 года № 89, Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19» в действующей редакции, протокола заседания Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции от 29 августа 2022 года № 01.2-22/20, в целях проведения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения новой вирусной инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики, - решили:

1. Министерству просвещения ПМР совместно с главами государственных администраций городов и районов разрешить проведение 1 сентября 2022 года на открытых площадках образовательных учреждений республики торжественных линеек, посвященных Дню знаний.

2. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР обеспечить охрану правопорядка в период проведения торжественных линеек, посвященных началу учебного года, в организациях всех уровней образования, расположенных на территориях обслуживания.

3. Начальникам территориальных гарнизонов ОВД ПМР совместно с территориальными центрами гигиены и эпидемиологии, во взаимодействии с главами государственных администраций городов и районов республики осуществлять постоянный строгий контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в период действия карантинных ограничений на всех объектах, в учреждениях, на предприятиях, в том числе оказывающих услуги населению.

Руководитель Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции – министр внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики генерал-майор милиции В.Н. Нягу

novostipmr.com


  • Сегодня, 18:57
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