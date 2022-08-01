В Бендерах в микрорайоне «Солнечный» прошел традиционный турнир по мини-футболу среди непрофессионалов «Солнечный-2022». Его проводят с 2010 года. Организаторы турнира – депутат по избирательному округу №1 «Солнечный», Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов и депутаты Бендерского горсовета Вячеслав Назаров, Александр Марченко, Геннадий Николин, Михаил Владуца, Олег Тарасов.
Недавно в «Солнечном» появилась новая спортивная площадка. Как говорят организаторы турнира, это сразу повлияло на качество игры.
«Заявлено было три группы: до 14 лет, 15-17 и старше 18 лет. Было проведено больше 30 игр. Видно, что с появлением нового поля ребята стали играть более профессионально. Для детей такие площадки играют немаловажную в развитии спортивных качеств. С каждым годом количество игроков растет. Мы будем продолжать проводить такие турниры и растить юных футболистов на радость родителям, преподавателям, тренерам» – сказал главный судья соревнований Денис Борисов.
Впервые в истории турнира, в самый разгар соревнований пошел дождь. Однако плохая погода не помешала участникам показать красивый футбол и великолепные голы. Турнир выдался эмоциональным. Борьба за призовые места во всех возрастных категориях велась до самого конца.
«Все команды боролись до последнего, хотели победить. Как и в любых турнирах – есть победители. Но побежденных нет. Все команды получили призы. Атмосфера очень веселая, спортивная, задорная. Все играли из последних сил. Мы видели красивые игры, красивые мячи, красивые голы. Все детки радостные. Мы видим, что турнир набирает обороты. Футбол в нашей стране очень популярен. И любители футбола, которые не смогли стать профессионалами, все равно играют в футбол. Именно для таких непрофессиональных команд мы и организовываем этот турнир. Пока по городу Бендеры. Надеемся, что когда-нибудь это будет и республиканский турнир», – сказал Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.
Среди участников есть те, кто в буквальном смысле вырос вместе с турниром. Максим Пономарев играет давно. В этом году его команда «Галёрка» впервые играла в старшей возрастной категории и в упорной борьбе заняла почетное 3 место.
«Так получилось, что в этом году мы впервые играли со старшими. Мы будем и дальше принимать участие в турнире. Планируем в будущем занять первое место», – поделился планами Максим Пономарев.
Призеры турнира были награждены медалями, грамотами и ценными призами. Призовые кубки победителям вручал лично спикер приднестровского парламента. В младшей возрастной категории призовые места завоевали команды «Спартак», «Сокер» и «Легенда». Команды «Вальгала», «Артхаус» и «СПЕК» заняли пьедестал почета в возрастной категории от 15 до 17 лет. Среди старших первое место завоевала команда «БАМ» – многократные чемпионы этого турнира. Второе и третье места заняли команды «Солнечный» и «Галёрка».
«Вы все показали отличную игру. Мы в депутатском корпусе всегда настаиваем на том, что один в поле не воин. Важна командная работа. От того, как будет слажено работать команда, зависит общий результат. И вы сегодня этот результат показали. Желаю вам и дальше продолжать командно работать для достижения общего успеха» – поздравил участников турнира депутат Бендерского горсовета Вячеслав Назаров.