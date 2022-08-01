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3 сентября приднестровцы смогут присоединиться к акции «Диктант Победы»

3 сентября приднестровцы смогут присоединиться к акции «Диктант Победы»

3 сентября в России и за рубежом в четвертый раз состоится Международная патриотическая акция «Диктант Победы».

В Приднестровье акция традиционно организуется Представительством Россотрудничества в РМ при поддержке Министерства просвещения и Госслужбы по культуре и историческому наследию ПМР, сообщает novostipmr.com

Принять участие в мероприятии может любой желающий вне зависимости от возраста. Для участников Диктанта Победы в Приднестровье будут работать как закрытые площадки на базе средних и высших образовательных учреждений, так и несколько открытых площадок по всей территории республики.

Самая крупная из них будет расположена в столичной центральной городской библиотеке им. А.С. Пушкина по ул. Свердлова, 78. Номер для предварительной регистрации 0 (533) 9-05-29.

Также площадку организуют в Бендерах на базе централизованной библиотечной системы по ул. Пушкина, 69. Номер для предварительной регистрации 0 (552) 4-31-46.

В Днестровске мероприятие проведут во дворце культуры «Энергетик» по ул. Строителей, 19. Номер для предварительной регистрации 0 (779) 6-90-00; 0 (219) 3-00-41.

Кроме того, присоединиться к диктанту можно на базе центральных библиотек и музеев истории в Каменском, Дубоссарском, Слободзейском и Григориопольском районах.

Всем участникам в день проведения диктанта необходимо иметь при себе черную гелевую или капиллярную ручку.

Старт выполнения заданий Диктанта Победы будет дан в 14:00 по местному времени. Для регистрации на площадке и получения бланков необходимо прийти заранее. Сбор участников, регистрация на площадке и выдача бланков будут осуществляться с 12:00 до 13:30 по местному времени.

Диктант Победы будет включать в себя 25 вопросов по истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в формате тестирования. Участники акции, набравшие по итогам диктанта максимальное количество баллов, получат памятные дипломы.

В Диктанте Победы можно также участвовать онлайн на сайте акции диктантпобеды.рф.
  • Вчера, 20:16
  • DTV
  • Просмотров: 28
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