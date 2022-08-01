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Молдова продолжает препятствовать ввозу в Приднестровье средств защиты растений

Молдова продолжает препятствовать ввозу в Приднестровье средств защиты растений

Вопросы импорта в Приднестровье удобрений и средств защиты обсуждались на встрече профильных специалистов, которая прошла в режиме онлайн по предложению приднестровской стороны. Об этом сообщила пресс-служба МИД ПМР.

Приднестровская сторона подчеркнула, что бесперебойное снабжение удобрениями и средствами защиты растений категорически важно с точки зрения продовольственной безопасности. Если Молдова прекратит чинить препятствия импорту в ПМР сельскохозяйственных химикатов, включенных в приднестровский реестр, то тем самым будут созданы предсказуемые условия для сельскохозяйственной деятельности. Тем более что в приднестровском реестре нет веществ, которые запрещены по экологическим и медицинским соображениями или которых нет в реестрах России, Молдовы или Украины.

Приднестровская сторона предложила продолжать работу по согласованию приемлемого механизма импорта средств защиты растений с учетом сложившейся практики, потребностей сельскохозяйственной отрасли и положений Протокольного решения от 15 февраля 2018 года.

Также по инициативе молдавской стороны были затронуты отдельные аспекты, связанные с применением Протокольного решения по вопросам землепользования в Дубоссарском районе Приднестровья от 25 ноября 2017 года.

В ходе заседания кишиневская сторона запросила беспрепятственный и непрерывный доступ к сельскохозяйственным землям, расположенным вдоль трассы Каменка-Тирасполь. Эксперты из Тирасполя ответили, что готовы помочь и направили запрос дальше, к политическим представителям Приднестровья, сообщает правительство Молдовы, сообщает point.md

Предметом обсуждения стали также импорт удобрений и фитосанитарной продукции компаниями из приднестровского региона. Такие требования выдвинули эксперты из Кишинева:

обязательство регистрировать продукцию в национальных реестрах;

соблюдение требований Европейского союза, перенесенных в действующее в Республике Молдова законодательство;

соответствие международно-признанным стандартам безопасности и качества.
  • Сегодня, 08:06
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