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На «Госуслугах» восстановили функцию по оформлению загранпаспорта на 10 лет

На «Госуслугах» восстановили функцию по оформлению загранпаспорта на 10 лет

На сайте «Госуслуг» снова появилась возможность подать заявку на оформление внутренних и заграничных паспортов граждан России.

Сейчас на сайте можно оформить заявку на загранпаспорт как старого (на 5 лет), так и нового образца (на 10 лет). Для этого заявителю нужно заполнить анкету в личном кабинете, прикрепить нужные файлы и оплатить госпошлину,сообщает РБК

26 августа консульский департамент МИДа объявил, что временно прекращает выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для «переформатирования электронного носителя». Оформление паспортов старого образца сроком действия пять лет продолжится без изменений.

Паспорта нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся биометрические данные владельца. В МИДе не уточнили, распространяются ли ограничения на оформление загранпаспортов на территории России — их выдает МВД. В пресс-службе ГК «Микрон», поставляющего электронные носители для загранпаспортов, сообщили РБК, что последняя отгрузка чипов прошла штатно.

  • Сегодня, 08:23
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