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В Молдове вырос спрос на обогреватели и кондиционеры

В Молдове вырос спрос на обогреватели и кондиционеры

В Молдове вырос спрос на обогреватели и кондиционеры. Жители покупают их в качестве альтернативы газовому отоплению, пишет kp.md

В магазинах электротехники – полупустые полки: покупатели активно раскупают, в том числе онлайн кондиционеры и обогреватели. Заказы идут по несколько дней со складов из других городов. В день продаются по несколько сотен штук, рассказывают продавцы.

КОММЕНТАРИЙ КОМПАНИИ AVI CLIMA

Валентин СТАВЕР, исполнительный директор компании «AVI CLIMA»

- Спрос на кондиционеры и отопительные системы, действительно, возрос. В том числе и потому, что сегодня кондиционером можно и охлаждаться летом, и нагревать помещение в межсезонье осенью или даже зимой, комбинируя с традиционным отоплением.

Если мы говорим о такой прослойке, как средний класс, то люди ориентируются на как раз кондиционеры, для того, чтобы обогревать свои квартиры в холодную погоду. Они рассматривают кондиционеры как альтернативу газовому отоплению, чтобы суммы в квитанциях были меньше, особенно у тех, у кого установлены дома системы газового отопления, и есть счетчики.

Что касается, категории населения чуть выше среднего класса, то много запросов по тепловым насосам (если кондиционеры работают по системе «воздух-воздух», то тепловой насос – это уже «воздух-вода»). То есть это полноценная альтернатива газовому отоплению. И по нашим расчетам, такая комбинированная схема обогрева помещения означает, что в квитанциях счет на отопление будет ниже газового отопления классического котла.

Это серьезное вложение денег. Ориентировочные цены на тепловые насосы на 8 киловат составляют от 4250 долларов, после 1 сентября - цены будет выше от 4750 долларов. Однако эта система подходит для особняков и домов с теплыми полами. И выглядит как наружный блок и как кондиционер, только габариты побольше будут. Внутри как газовый котел. По габаритам, правда, побольше. Работать может параллельно с газовым котлом.

Что касается кондиционеров, то здесь цены ниже значительно. От 600 евро. Более сложные сплит-системы от 1700 долларов.

Но для того, чтобы рассчитать финальную стоимость теплового насоса и саму систему отопления – лучше всего обратиться к профессионалам, которые сделают детальный расчет под ваше помещение.

КСТАТИ

Жители многоквартирных домов делают ставку на кондиционеры, а жители частных домов в деревнях запасаются дровами и газовыми баллонами

– Наиболее удобно использовать газовый баллон, так дешевле выходит. Его хватает на три месяца. Используем его на кухне. У нас так все в селе живут, а отапливаются дровами, – рассказала жительница села Мэлэешть Мария Бунич.

Выбор обогревателя зависит от площади комнаты и необходимой мощности. Некоторые больше подходят для офиса – быстро нагреваются и быстро остывают. А покупатели ищут надёжный вариант, на всю зиму.

– Раньше за обогревателями приходили в сентябре, октябре. Сейчас же поток покупателей начался ещё в июле. Никто не знает, что будет зимой. Тарифы на газ уже заметно увеличились. Люди, у которых сейчас есть бюджет, приходят и покупают заранее, до наступления зимы, – поясняют в магазинах.

С начала года тариф на голубое топливо в Молдове вырос более чем в пять раз.

В целях экономии власти призывают граждан сократить потребление газа на 15%.

KP.MD
  • Сегодня, 08:39
  • DTV
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