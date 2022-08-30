Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал "вбросами" информацию о его заявлении о необходимости переговоров с Россией. Ранее заявление Труханова о переговорах с Россией опубликовали многие украинские и российские СМИ, со ссылкой на итальянское издание Corriere della Sera.
Труханов категорически возразил, что выступает за переговоры с Россией и считает, что все они возможны только после того, как россияне покинут территорию Украины, пишет point.md ссылаясь на pravda.com.ua
"…целый ряд украинских СМИ перепечатали российский вброс. Цитирую российские новостные агентства: "Мэр Одессы Геннадий Труханов призвал вести переговоры с Россией". Вынужден официально заявить, что это ложь от первого до последнего слова", - написал Труханов в соцсети.
"Во избежание дальнейших идиотских манипуляций вынужден кратко повторить те же слова, которые я говорю с 24 февраля - оккупанты должны быть изгнаны со всей территории нашей страны. Мы будем сражаться до нашей окончательной Победы. Все переговоры – после того, как россияне покинут нашу землю".
"Президент – лидер нации. Крым – это Украина. Верим в ВСУ! Победа будет за нами!" - написал Труханов.