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США призвали остановить реакторы Запорожской АЭС

США призвали остановить реакторы Запорожской АЭС

Власти США призывают заглушить реакторы на Запорожской АЭС и полностью поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ туда. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, пишет eadaily.com

«Мы продолжаем считать, что контролируемая остановка реакторов Запорожской атомной станции будет самым безопасным и наименее рискованным решением», — сказал Кирби в ходе брифинга.С его слов, Вашингтон в полной мере поддерживают поездку экспертов МАГАТЭ на АЭС.

«Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный доступ [на АЭС] этим независимым инспекторам. Мы также считаем, что РФ должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг станции», — сказал представитель Белого дома.

Один из журналистов в ходе брифинга задал Кирби вопрос, считает ли Белый дом, что «все снаряды, падающие вокруг АЭС, были действительно выпущены российской стороной» или же, по мнению Штатов, «некоторые из них могли быть выпущены Украиной».

«У нас нет способа подсчета снарядов. Мы очень четко заявляли публично и в частном порядке, что бои вокруг станции должны прекратиться. Хотя мы не можем подсчитать снаряды, мы знаем, что Россия фактически милитаризовала станцию, разместив там войска», — ответил ему Кирби.

  • Сегодня, 09:07
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