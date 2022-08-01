Молдова заняла 62-е место в Рейтинге самых счастливых стран по версии ООН, обогнав Белоруссию (65-ое место), Россию (80-ое место) и Украину (98-ое место).
Самыми счастливыми по-прежнему остаются страны Северной Европы. Финляндия на первом месте. Набрав 7,82 балла из 10, скандинавская страна с населением 5,5 млн человек опережает Данию, Исландию, Швейцарию и Нидерланды в топ-10 рейтинга, в котором доминируют европейские государства, особенно севера Европы, со ссылкой на infoprut.ro передает point.md
Отчет, опубликованный World Happiness Report, в котором оцениваются 146 государств с точки зрения счастья, показывает, что Республика Молдова занимает 62 место.
Среди других крупных держав Бразилия занимает 38 место, Япония — 54, а Россия опустилась на 80 место в отчете за этот год, который был завершен до начала военных действий на территории Украины. США заняли 16 место, Великобритания - 17, Франция - на 20.
В отчете за 2022 год было проанализировано 146 стран, включая Республику Молдова и Румынию.
Исследование, публикуемое с 2012 года, в основном использует опросы Gallup, в которых людей спрашивают, каков их уровень счастья. Для получения общего балла в число критериев, используемых для оценки, входят: валовой внутренний продукт (ВВП), уровень солидарности, индивидуальная свобода и коррупция.