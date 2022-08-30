Птицефабрика Raiplai Avicola начала изымать из продажи партию куриных яиц. Это связано с возможным заражением яиц сальмонеллой. Граждане, которые уже купили яйца из этой партии, могут вернуть их в магазин. Об этом 30 августа сообщило Национальное агентство безопасности пищевых продуктов ANSA, пишет newsmaker.md
Компания Raiplai Avicola инициировала процедуру изъятия из торговой сети и отзыва у покупателей яиц в связи с обнаружением сальмонеллы в фекалиях кур-несушек.
В частности, птицефабрика села Табань Бричанского района изымает яйца, на которых указана следующая партия — 3MD BR 004. Срок годности отозванной партии: до 13.09.2022 и вплоть до 24.09.2022.
Купивших продукцию этой партии, просят не употреблять яйца. Покупатели могут вернуть их в магазин, в котором их купили.
Следует отметить, что возбудитель сальмонеллеза погибает за 3-4 минуты при температуре 100 °C. Яйца рекомендуют варить около 10 минут. Даже в холодильнике бактерия способна жить и плодиться в течение 1 года. Опасность сальмонеллеза состоит в том, что инфекция затрагивает все продукты, которые находятся в холодильной камере рядом с яйцами.