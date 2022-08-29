Стоимость одного мегаватта электроэнергии в Европе превысила тысячу евро. Такой рост стоимости произошел впервые и такова цена ближайших контрактов на бирже, которые будут заключаться на осенне-зимний период. А значит цена за один киловатт энергии составит один евро. Для сравнения: в прошлом году он стоил в десять раз меньше — 8,5 цента, пишет eaomedia
Тушить свет уже готовы жители Германии, Франции и Италии — там цены самые высокие. Чуть попроще пока ситуация в Греции, Болгарии и Румынии.
Плата за электричество у средней европейской семьи составляла примерно 900 евро в год. Теперь она составит почти две тысячи.
Непросто придется владельцам электромобилей, хозяевам частных ресторанов, кафе или небольших предприятий. Их счета за электричество вырастают в разы. Вслед за этим они повышают цены, а некоторым приходится закрывать свои организации.
Эталонный показатель стоимости электроэнергии в Германии в 2023 году впервые достиг €1050 за 1 МВт-ч, по данным Европейской энергетической биржи. Об этом сообщает Bloomberg. В ходе торгов ресурс дорожал на 6,6%.
Bloomberg отмечает, что такая цена установилась на фоне резкого роста электроэнергии ресурса во Франции и Германии на прошлой неделе. В пятницу стоимость электроэнергии во Франции на 2023 год выросла до €1000 за 1 МВт-ч. Издание Le Figaro писало, что это произошло из-за использования газа для выработки электричества ТЭС, а также из-за сокращения газовых поставок из России в Европу. В тот же день эталонные цены на 2023 год в Германии подскочили до рекордных €800 (рост составил 39%) на фоне резкого увеличения биржевой стоимости газа.
Чтобы снизить влияние кризиса, европейские власти ограничивают потребление энергии. В Германии начали отказываться от подсветки зданий, планируют не обогревать зимой некоторые зоны в общественных зданиях, а также снизить минимальную допустимую температуру в офисах. Во Франции крупные сети супермаркетов будут отключать вывески после закрытия, а магазины уменьшат интенсивность освещения. Испания, в свою очередь, ограничивает охлаждение воздуха в общественных зданиях, на большинстве предприятий, в аэропортах и на вокзалах намерена ограничить отопление зимой, запрещает освещать памятники и витрины в ночное время, а также требует от магазинов закрывать двери, когда работают системы отопления или охлаждения.