В Кишиневе придумали, как заплатить «Газпрому» аванс за августовские поставки, который российская компания разрешила задержать до 1 сентября. Молдавский «Энергоком» закупит газ у «Молдовагаза», чтобы заплатить «Газпрому» за август. "Деньги на другой газ заплатим за этот: Кишинев придумал расчет с «Газпромом»"- пишет https://eadaily.com/ru/news/2022/08/30/dengi-na-drugoy-gaz-zaplatim-za-etot-kishinev-pridumal-raschet-s-gazpromom
29 августа Комиссия по чрезвычайным ситуациям сообщила, что поручила госкомпании Energocom закупить 10 млн кубометров газа, на что из государственного бюджета было выделено 322 млн леев.
Закупка будет производиться в разное время по разным ценам: $1458,92 за тысячу кубометров - в августе и $1881 - в сентябре. Министр инфраструктуры Андрей Спыну заявил, что это позволит выплатить "Газпрому" аванс за август, пишет noi.md
«Готовимся к зиме. Мы увеличиваем запасы газа. Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила закупку и хранение еще 10 млн кубометров газа», — написал в телеграм-канале вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Он уточнил, что госкомпания «Энергоком» закупит объемы у «Молдовагаз» двумя траншами по 5 млн кубометров.
«Эта сделка также позволит „Молдовагаз“ выплатить аванс за август до 1 сентября», — уточнил Андрей Спыну.
Ранее в «Молдовагаз» сообщали, что в августе цена российского газа составит $ 1458, в то время как тарифы будут ниже $ 900. Эта разница не позволяет компании выполнить условия контракта и заплатить в срок аванс «Газпрому». Поэтому «Молдовагаз» обратилась к российской компании с просьбой отсрочить выплату и та согласилась.
Таким образом молдавская газораспределительная компания выполнит условия контракта частично по августу, однако непонятно, как будут развиваться события дальше. Разница между тарифами и закупочной ценой не меняется и «Молдовагазу» придется искать дополнительные средства на те объемы, деньги на которые заплатят «Газпрому» до конца августа.
Что касается вариантов решения на сентябрь, министр Спыну заявил: «Что касается сентября, мы дойдем до 20-го числа, а там посмотрим, как мы будем действовать», пишет noi.md
Поставки газа в Молдову в августе стоили 39,3 млн долларов, а выплата аванса в размере около 16 млн долларов была перенесена на 1 сентября из-за отсутствия денег у Moldovagaz. Выделенные государством 322 млн леев эквивалентны 16,6 млн долларов США, а это означает, что правительство обязуется помочь Moldovagaz погасить задолженность перед «Газпромом».