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Заседание Правительства ПМР: повышение прозрачности в сфере госзакупок и трудоустройство выпускников

Заседание Правительства ПМР: повышение прозрачности в сфере госзакупок и трудоустройство выпускников

На заседании Правительства сегодня был представлен проект документа, который нацелен на повышение прозрачности в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба Правительства ПМР

Как отметила замминистра экономического развития Юлия Цициловская, главная цель документа – оказание консультативной и методической помощи органам госвласти. Методические рекомендации позволят реализовать подпункты «Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы», утвержденного Президентом.

Также на заседании обсудили отдельный порядок трудоустройства выпускников, освоивших программу высшего профессионального образования в области здравоохранения. Те, кто получил диплом и освоил программу ординатуры за счет республиканского бюджета, обязаны отработать в медучреждениях от 3 до 5 лет.

Предлагаемые Минздравом изменения позволят каждому ординатору индивидуально устанавливать срок обязательной отработки. Кроме того, предлагается установить отдельные требования по возмещению расходов госбюджета, затраченных на тех, кто учился в ординатуре за счет бюджета после завершения обучения. Компенсировать их должны будут те выпускники, кто без уважительной причины отказался от места распределения или попросту не пришёл на места распределения в течение месяца.

Отдельный блок заседания Правительства был посвящен рассмотрению налоговых законодательных инициатив. Речь о поправках в законы, регулирующие специальный налоговый режим. Кроме того, были рассмотрены предельные уровни тарифов на коммунальные услуги на 2023 год. Дальнейшее рассмотрение этих вопросов продолжится на площадке Верховного Совета. В ближайшее время все необходимые документы будут направлены для изучения парламентариям.
  • Сегодня, 14:37
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