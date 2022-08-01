На заседании Правительства сегодня был представлен проект документа, который нацелен на повышение прозрачности в сфере госзакупок, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Как отметила замминистра экономического развития Юлия Цициловская, главная цель документа – оказание консультативной и методической помощи органам госвласти. Методические рекомендации позволят реализовать подпункты «Общереспубликанского плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы», утвержденного Президентом.
Также на заседании обсудили отдельный порядок трудоустройства выпускников, освоивших программу высшего профессионального образования в области здравоохранения. Те, кто получил диплом и освоил программу ординатуры за счет республиканского бюджета, обязаны отработать в медучреждениях от 3 до 5 лет.
Предлагаемые Минздравом изменения позволят каждому ординатору индивидуально устанавливать срок обязательной отработки. Кроме того, предлагается установить отдельные требования по возмещению расходов госбюджета, затраченных на тех, кто учился в ординатуре за счет бюджета после завершения обучения. Компенсировать их должны будут те выпускники, кто без уважительной причины отказался от места распределения или попросту не пришёл на места распределения в течение месяца.
Отдельный блок заседания Правительства был посвящен рассмотрению налоговых законодательных инициатив. Речь о поправках в законы, регулирующие специальный налоговый режим. Кроме того, были рассмотрены предельные уровни тарифов на коммунальные услуги на 2023 год. Дальнейшее рассмотрение этих вопросов продолжится на площадке Верховного Совета. В ближайшее время все необходимые документы будут направлены для изучения парламентариям.