Dnestr.TV

 
0

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

Педагогическая конференция прошла в актовом зале городского дворца культуры имени Павла Ткаченко. Впервые за два года педагоги собрались в зале, а не онлайн. Работники городской системы просвещения обсудили вопросы обновления муниципальной системы образования, в области воспитания наметили стратегические ориентиры, сообщает пресс-служба госадминистрации г. Бендеры

Приветственный адрес от имени главы госадминистрации Бендер зачитала его заместитель по социальным вопросам Оксана Котеля:

«Сегодня роль учителя трудно переоценить. От вас ждут не просто знаний, но и новых идей. Вы – тот ориентир, который вдохновляет учеников на открытия, формирует гражданскую позицию и человеческие качества. Убежден: учителя города Бендеры – целеустремленные, инициативные творческие люди, искренне любящие свою работу».

Главный упор – на обучение и воспитание. Приоритеты выстраивают вместе с Министерством просвещения республики. Конференция — это лучший опыт прошлого учебного года и определение задач на будущий.

«Определяя приоритеты в области образования, особое внимание мы уделяем сохранению здоровья наших воспитанников, обучающихся, качеству получаемых ими знаний, обеспечивающих успешность выпускников в обществе и конкурентоспособность на рынке труда. Приоритетной является и профессиональная компетентность педагогов. Невозможны качественные достижения в учебной сфере без высокой профподготовки учителя», — отметила в своем приветственном слове участникам конференции заместитель министра просвещения ПМР Наталья Солдатова.

Накануне предстоящего Дня Республики на конференции вручили награды участников конкурса поисково-исследовательских и творческих работ «Мой район в дни Бендерской трагедии».

«Школа №7, гимназия № 3 им. Котляревского стали победителями и обладателями 1 места, Гран-при. А дошкольные учреждения представили выставку "Бендеры - город детства моего". То есть у нас проходит такая параллель. С одной стороны – "Бендеры - 30 лет назад", какие происходили события летом 92-го. И напротив у нас выставки детсадов, где показано, как город наш растет, развивается, как воспитываются дети и развивается система народного образования», – рассказала в интервью Бендерскому телевидению начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию УНО города Бендеры Виктория Кэрунту.

Высокий профессионализм, опыт, большая самоотдача — то, за что ценят наших педагогов. Учителя начальных классов и профильных дисциплин, социальные работники — десятки бендерских педагогов удостоились высокого почетного звания «Заслуженный работник народного образования».

Последние два года стали испытанием на прочность для системы образования. Пандемия внесла свои коррективы в учебно-образовательный процесс. Перестроилась система, методики и сами учителя. Информатизация еще глубже приникла в учебно-воспитательный процесс. Все плюсы и риски ситуации – то, что надо учитывать в дальнейшем, об этом говорили участники конференции. Ее итоговую резолюцию рассмотрят на сессионных заседаниях и педсоветах внутри самих школ. Выработают единую концепцию, чтобы определить цели и задачи на новый учебный год.


В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция

В Бендерах прошла традиционная августовская педагогическая конференция
  • Вчера, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 46
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года
  • Песня-пророчество "Встанем" и знаковая "Я-русский" ...
  • Волна таинственных уколов захлестнула Испанию
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • 1 августа в Приднестровье пройдут марши «Бессмертного ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года
  • Песня-пророчество "Встанем" и знаковая "Я-русский" ...
  • Волна таинственных уколов захлестнула Испанию
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • 1 августа в Приднестровье пройдут марши «Бессмертного ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна