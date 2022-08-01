Педагогическая конференция прошла в актовом зале городского дворца культуры имени Павла Ткаченко. Впервые за два года педагоги собрались в зале, а не онлайн. Работники городской системы просвещения обсудили вопросы обновления муниципальной системы образования, в области воспитания наметили стратегические ориентиры, сообщает пресс-служба госадминистрации г. Бендеры
Приветственный адрес от имени главы госадминистрации Бендер зачитала его заместитель по социальным вопросам Оксана Котеля:
«Сегодня роль учителя трудно переоценить. От вас ждут не просто знаний, но и новых идей. Вы – тот ориентир, который вдохновляет учеников на открытия, формирует гражданскую позицию и человеческие качества. Убежден: учителя города Бендеры – целеустремленные, инициативные творческие люди, искренне любящие свою работу».
Главный упор – на обучение и воспитание. Приоритеты выстраивают вместе с Министерством просвещения республики. Конференция — это лучший опыт прошлого учебного года и определение задач на будущий. «Определяя приоритеты в области образования, особое внимание мы уделяем сохранению здоровья наших воспитанников, обучающихся, качеству получаемых ими знаний, обеспечивающих успешность выпускников в обществе и конкурентоспособность на рынке труда. Приоритетной является и профессиональная компетентность педагогов. Невозможны качественные достижения в учебной сфере без высокой профподготовки учителя», — отметила в своем приветственном слове участникам конференции заместитель министра просвещения ПМР Наталья Солдатова.
Накануне предстоящего Дня Республики на конференции вручили награды участников конкурса поисково-исследовательских и творческих работ «Мой район в дни Бендерской трагедии».
«Школа №7, гимназия № 3 им. Котляревского стали победителями и обладателями 1 места, Гран-при. А дошкольные учреждения представили выставку "Бендеры - город детства моего". То есть у нас проходит такая параллель. С одной стороны – "Бендеры - 30 лет назад", какие происходили события летом 92-го. И напротив у нас выставки детсадов, где показано, как город наш растет, развивается, как воспитываются дети и развивается система народного образования», – рассказала в интервью Бендерскому телевидению начальник отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию УНО города Бендеры Виктория Кэрунту.
Высокий профессионализм, опыт, большая самоотдача — то, за что ценят наших педагогов. Учителя начальных классов и профильных дисциплин, социальные работники — десятки бендерских педагогов удостоились высокого почетного звания «Заслуженный работник народного образования».
Последние два года стали испытанием на прочность для системы образования. Пандемия внесла свои коррективы в учебно-образовательный процесс. Перестроилась система, методики и сами учителя. Информатизация еще глубже приникла в учебно-воспитательный процесс. Все плюсы и риски ситуации – то, что надо учитывать в дальнейшем, об этом говорили участники конференции. Ее итоговую резолюцию рассмотрят на сессионных заседаниях и педсоветах внутри самих школ. Выработают единую концепцию, чтобы определить цели и задачи на новый учебный год.