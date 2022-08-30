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В помощь водителям. В Приднестровье издали книгу с разъяснениями Кодекса об админправонарушениях

В помощь водителям. В Приднестровье издали книгу с разъяснениями Кодекса об админправонарушениях

Кто из водителей должен постоянно иметь при себе водительское удостоверение, а кто может оставить его дома, не опасаясь неприятностей? Что понимается под понятием «уступить дорогу пешеходу», можно ли двигаться задним ходом по дороге с односторонним движением, разрешается ли покидать место дорожно-транспортного происшествия? Эти и другие тонкости действующего законодательства разбираются в книге «Кодекс об административных правонарушениях для водителей с разъяснениями», которая вышла в издательстве «Ликрис», сообщает novostipmr

Новое издание подготовлено специалистом в области организации дорожного движения Николаем Едрашко, который многие годы возглавлял Государственную автомобильную инспекцию республики.

На основании действующих нормативных документов и с учетом международной практики в книге подробно разбираются все статьи Кодекса об административных правонарушениях, которые имеют отношение к участникам дорожного движения, даются соответствующие разъяснения и рекомендации.

Отметим, что жизнь меняется и законодательство меняется вместе с ним. Чтобы не быть голословными, приведем кое-какие цифры. Количество поправок, внесенных, скажем, в Трудовой кодекс ПМР исчисляется сотнями. Только в одну статью за время действия законодательного акта внесено 21 изменение. В сорок одну статью Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются ответственности за нарушение Правил дорожного движения, внесено более 90 изменений. Законы о внесении поправок принимались два, три, а то и четыре раза в год.

Как быть в курсе всех изменений и не попасть впросак? Выход – книги издательства «Ликрис». Их тираж ограничен, они не залеживаются на прилавках, а это позволяет оперативно готовить новые выпуски, отслеживая последние изменения. Среди водителей получили известность такие издания, как «Правила дорожного движения ПМР с разъяснениями», «Адвокат на дороге», «Этому не учат в автошколе» и некоторые другие.

  • Вчера, 20:13
  • DTV
  • Просмотров: 22
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