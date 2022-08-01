По оперативным данным на 30 августа, приднестровские аграрии приступили к уборке подсолнечника. Убрано 9% посевной площади, средняя урожайность составляет 15,2 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды.
В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофеля собрано 927 тонн с посадочной площади 14%, средняя урожайность составила 211,8 ц/га.
Валовый сбор овощных культур составил 14,3 тысячи тонн. Собрано 3 тысячи тонн зеленого горошка, 6,7 тысячи тонн сахарной кукурузы, 1,9 тысячи тонн лука на репку, 915 тонн моркови, 376 тонн свеклы, 319 тонн капусты и др.
Бахчи убрано 73% посевной площади, собрано 1,6 тысячи тонн бахчевых культур.
Плодовых косточковых культур убрано более 73% площади, собрано 3,6 тысячи тонн, в том числе сливы 1,1 тысячи тонн, персика - 723 тонны.