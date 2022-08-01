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В Приднестровье приступили к уборке подсолнечника

В Приднестровье приступили к уборке подсолнечника

По оперативным данным на 30 августа, приднестровские аграрии приступили к уборке подсолнечника. Убрано 9% посевной площади, средняя урожайность составляет 15,2 ц/га, сообщает пресс-служба Минсельхозприроды.

В овощеводческих хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощей открытого грунта. Картофеля собрано 927 тонн с посадочной площади 14%, средняя урожайность составила 211,8 ц/га.

Валовый сбор овощных культур составил 14,3 тысячи тонн. Собрано 3 тысячи тонн зеленого горошка, 6,7 тысячи тонн сахарной кукурузы, 1,9 тысячи тонн лука на репку, 915 тонн моркови, 376 тонн свеклы, 319 тонн капусты и др.

Бахчи убрано 73% посевной площади, собрано 1,6 тысячи тонн бахчевых культур.

Плодовых косточковых культур убрано более 73% площади, собрано 3,6 тысячи тонн, в том числе сливы 1,1 тысячи тонн, персика - 723 тонны.

Семечковых культур, яблок собрано 16 тонн. Винограда собрано 4,1 тысячи тонн, убрано 17% уборочной площади.

Продолжается подготовка почвы под урожай 2023 года. Под озимые культуры подготовлена почва на площади 15,5 тысяч га. Сев озимого рапса проведен на площади 10,6 тысячи га.
  • Вчера, 20:21
  • DTV
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