В Слободзейском районе сотрудники НИЛ «Археология» Приднестровского госуниверситета нашли гробницу женщины из народа печенегов. Кости идеально сохранившегося скелета отправят на радиоуглеродный анализ для определения точной даты захоронения. Дорогостоящую датировку можно будет провести в научных центрах Польши или Венгрии благодаря гранту Президента ПМР. Но примерное время уже известно благодаря анализу погребального инвентаря – тех артефактов, что находились в гробнице, сообщает novostipmr
Два древних предмета особенно интересны: это фрагмент бронзового зеркала и золотой перстень с полудрагоценным камнем. Последний артефакт выполнен в технике зерни и является великолепным произведением средневекового ювелирного искусства. По-видимому, изготовили этот перстень в Византии или на Руси, где они встречаются в XI–XII веках. Благодаря аналогиям исследователи установили примерный временной интервал гробницы. Но выяснить, как золотой перстень мог попасть в гробницу печенежки, невозможно. Здесь возможны лишь догадки: военный набег, торговая сделка, дар – вариантов может быть много.
Печенеги, представители тюркской языковой группы, жили в степях Северного Причерноморья в IX–XIII веках. Эти воины-кочевники пришли с востока, вытеснили венгров, воевали с Русью, Византией и Хазарией. Именно они подстерегли киевского князя Святослава на днепровских порогах и сделали из его черепа чашу. Считалось, что она передаст силу летописного воина-правителя. Победил печенегов киевский князь Ярослав Мудрый, а завершили их разгром половцы – новые хозяева степей.
В Приднестровье, правда, печенеги держались вплоть до монгольского завоевания и вошли в состав Золотой Орды. Это подтверждается археологическими находками: в прошлом году в Приднестровье нашли гробницу печенежского воина с железной саблей и деревянным луком. Существует версия, что один из печенежских кланов стал основой гагаузского народа: после Батыева нашествия часть печенегов ушла в Венгрию и на Балканы, где происходило формирование нового этноса.