В Калининграде для жителей Европейского союза сделан шуточный сувенир — деревянный евро на магнитике, пишет eadaily.com
Идея принадлежит калининградскому журналисту Андрею Выползову, который летом пригласил немецкого видеоблогера Уве Нимайера на свою малую родину — в зауральское село Половинное, где немца поразили огромные поленницы берёзовых дров, которые блогер называл не иначе как «русское золото».
«Этой зимой из-за собственноручно введённых антироссийских санкций немцы могут только мечтать о таком количестве дров. Покажу им видео — будут страшно завидовать, потому что такое количество древесины стоит в Германии больших денег и только богатые могут себе это позволить», — прокомментировал Нимайер.
В итоге калининградский журналист решил помочь немецким гражданам и придумал «деревянный евро», который можно в случае экстремальной ситуации бросить в печь и обогреться.
«Сувенир из берёзового кругляка повторяет настоящий евро с той лишь разницей, что вместо евросоюзовских звёздочек там изображены снежинки как символ зимы. Также указан год — 2022-й — и выбито по-русски: „Срублено в России“», — рассказал Выползов немецкоязычному телеграм-каналу Baltische Welle («Балтийская волна»).
Журналист Андрей Выползов с деревянным евро. Стоп-кадр: t.me/baltischewelle
«Времена „деревянного рубля“, по всей видимости, канули в Лету. Сегодня валюта будущего — деревянный евро», — комментирует блогер Уве Нимайер.
Сувениры будут высланы в Германию авторам самых остроумных откликов.