Всего 1% населения Молдовы подпадает под категорию неуязвимых граждан, которые в состоянии платить за отопление и электричество по увеличенным тарифам. Об этом министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь заявил в интервью радиостанции, пишет kp.md
Глава ведомства признал, что 2/3 домохозяйств являются энергетически уязвимыми. В связи с этим государство выделит 60% населения максимальную компенсацию в холодный период, а 15% получат выплату, близкую к максимальной.
Спатарь о компенсациях: "Будем тщательно проверять доходы семей", пишет point.md
По словам министра, всем гражданам предстоит заполнить онлайн-формуляр, касающийся энергетической уязвимости, в котором предстоит указать доходы семьи, численность семьи, тип отопления и долю счетов в бюджете, а также подать заявление под личную ответственность о достоверности указанных данных.
– Люди декларируют свои доходы. В информационной системе будут собраны все данные семьи из деклараций, поданных в Налоговую службу, от НКСС, пенсии, пособия и так далее, и мы сравним их с теми, что задекларирует семья. Если объём доходов, известный государству, больше, чем задекларированный, в расчёт будет браться известный объём. Также будет декларация о личной ответственности – её придумали не мы, она существует столько, сколько существует страна. Цель компенсаций – убедиться, что счета будут оплачены, – пояснил министр труда Марчел Спатарь