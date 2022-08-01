Dnestr.TV

 
0

В Молдове только 1% граждан может заплатить за газ и свет по новым тарифам

В Молдове только 1% граждан может заплатить за газ и свет по новым тарифам
Иллюстрация: mobillegends.net

Всего 1% населения Молдовы подпадает под категорию неуязвимых граждан, которые в состоянии платить за отопление и электричество по увеличенным тарифам. Об этом министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь заявил в интервью радиостанции, пишет kp.md

Глава ведомства признал, что 2/3 домохозяйств являются энергетически уязвимыми. В связи с этим государство выделит 60% населения максимальную компенсацию в холодный период, а 15% получат выплату, близкую к максимальной.

Спатарь о компенсациях: "Будем тщательно проверять доходы семей", пишет point.md

По словам министра, всем гражданам предстоит заполнить онлайн-формуляр, касающийся энергетической уязвимости, в котором предстоит указать доходы семьи, численность семьи, тип отопления и долю счетов в бюджете, а также подать заявление под личную ответственность о достоверности указанных данных.

– Люди декларируют свои доходы. В информационной системе будут собраны все данные семьи из деклараций, поданных в Налоговую службу, от НКСС, пенсии, пособия и так далее, и мы сравним их с теми, что задекларирует семья. Если объём доходов, известный государству, больше, чем задекларированный, в расчёт будет браться известный объём. Также будет декларация о личной ответственности – её придумали не мы, она существует столько, сколько существует страна. Цель компенсаций – убедиться, что счета будут оплачены, – пояснил министр труда Марчел Спатарь

  • Вчера, 21:14
  • DTV
  • Просмотров: 36
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года
  • Песня-пророчество "Встанем" и знаковая "Я-русский" ...
  • Волна таинственных уколов захлестнула Испанию
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • 1 августа в Приднестровье пройдут марши «Бессмертного ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Спасибо за Мир!
  • Первый "Social Business Hub" открылся в Приднестровье
  • «Бессмертный» экспериментатор
  • Решение Оперштаба от 2 августа 2022 года
  • Песня-пророчество "Встанем" и знаковая "Я-русский" ...
  • Волна таинственных уколов захлестнула Испанию
  • Аудит долга «Молдовагаз» перед «Газпромом» обрастает ск ...
  • 1 августа в Приднестровье пройдут марши «Бессмертного ...
  • Германия меняет правила пребывания для украинцев с 1 се ...
  • ЕС планирует ввести санкции против Турции за сотрудниче ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна