Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в Центральной клинической больнице (ЦКБ).
«Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев», — сказали в ЦКБ.
Отмечается, что его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве, в родовом захоронении рядом с супругой.
«Михаила Сергеевича похоронят, как он завещал, — рядом с супругой Раисой на Новодевичьем кладбище», — сказал собеседник ТАСС.
О госпитализации Горбачева стало известно в июне. При этом в ЦКБ отмечали, что он находится в стабильном состоянии.
В Сети появлялась информация о том, что у Горбачева были проблемы с почками. Из-за периодического ухудшения состояния врачам приходилось ему делать гемодиализ.
Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Выпускник юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1955), в 1967 году окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет). Вступил в КПСС в 1952 году, с 1971 года был членом ЦК. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС, был избран на этот пост в 1985 году после смерти Константина Черненко. Стал главным идеологом гласности и перестройки. Первый и последний президент Советского Союза - избран в марте 1990 года, сложил с себя полномочия 25 декабря 1991 года. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года. После ухода с поста президента СССР занимался общественной и литературной деятельностью.
Горбачев был удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Награжден тремя орденами Ленина (1971, 1973, 1981), орденами Октябрьской Революции (1978), Трудового Красного Знамени (1949), «Знак Почета» (1966), Почета (2001), Андрея Первозванного (2011) и другими.