Киев может получить возможность вступить в НАТО еще до завершения российской спецоперации, заявила в беседе с изданием «Европейская правда» вице-премьер Ольга Стефанишина, пишет eadaily.com
«Я не хочу вдаваться в подробности, но это окно, когда может быть принято решение о нашем вступлении в НАТО, может наступить даже до окончания российской спецоперации», — сказала Стефанишина.
Она напомнила, что Киев много раз просил принять его в альянс, и теперь «решение должен принять Брюссель».
При этом вице-премьер не согласилась с утверждением, что страна, участвующая в вооруженном конфликте или имеющая территориальный спор, не сможет присоединиться к НАТО.
«Это не так. Бывший генсек НАТО (Андерс Фог) Расмуссен предложил формулы, по которым это может быть осуществлено», — указала она.
Экс-глава Североатлантического альянса в январе предлагал предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран. По его мнению, для этого нужно сделать оговорку, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси.
Статья 5 устава НАТО гласит, что «вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».
В июле Расмуссен стал сопредседателем рабочей группы по выработке гарантий безопасности для Украины наравне с главой офиса президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
Верховная рада в декабре 2014 года законодательно оформила отказ от внеблокового статуса Украины. В феврале 2019 года парламент принял изменения в конституцию, закрепив курс страны на вступление в ЕС и НАТО.
В Вашингтоне неоднократно заявляли, что сейчас вступление Украины в Североатлантический альянс не рассматривается. При этом подчеркивалось, что НАТО никогда не откажется от политики «открытых дверей».
В России неоднократно отмечали, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию.