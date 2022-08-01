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В Слободзейском районе и Бендерах готовятся к дополнительным выборам

В Слободзейском районе и Бендерах готовятся к дополнительным выборам

30 октября в Слободзейском районе и Бендерах пройдут дополнительные выборы. В Слободзейском районе будут избирать народных депутатов Совета народных депутатов поселка Первомайск по избирательным округам № 5 и № 8. В Бендерах дополнительные выборы председателя Совета - главы администрации села Протягайловка пройдут по единому избирательному округу , сообщает пресс-служба ЦИК ПМР.

В рамках организации предстоящих выборов председатель Центральной избирательной комиссии Елена Городецкая провела онлайн-совещание с территориальными избиркомами, задействованными в дополнительных выборах.

Елена Городецкая обратила внимание на вступившие в действие изменения и дополнения в Избирательный кодекс ПМР, которые затронули, в частности, процедуру оформления ряда документов кандидатами и избирательными комиссиями.

Для методической поддержки избирательных комиссий Центризбирком разработал Календарный план мероприятий по организации и проведению дополнительных выборов 30 октября 2022 года, инструкцию о порядке приема и проверки документов кандидатов, методические рекомендации по приему агитационных материалов, рекомендации по оформлению подписных листов и протокола об итогах сбора подписей и другие.

С формами документов, необходимых для выдвижения кандидатов, можно ознакомиться в разделе «Кандидатам» на официальном сайте ЦИК ПМР.
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