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Рыбницкий ММЗ получил отказ в выдаче экологического разрешения на обращение с отходами

Рыбницкий ММЗ получил отказ в выдаче экологического разрешения на обращение с отходами

Агентство по охране окружающей среды Молдовы отказало в выдаче экологического разрешения на обращение с отходами Рыбницкому металлургическому заводу.
Отказ фигурирует в «Списке экологических разрешений на обращение с отходами, выпущенными в 2022 году», опубликованном на сайте Агентства по охране окружающей среды.

Как сообщает point.md ссылаясь на agora.md, согласно документу, 28 августа были обнаружены определенные несоответствия, и необходимо привести технические условия в соответствие с законодательством Республики Молдова.

Согласно закону, решение о выдаче или отказе в выдаче природоохранного разрешения на обращение с отходами принимается на основании предложений по заключению Инспекции по охране окружающей среды.

Напомним, что ранее на заседании 29 июня члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) приняли решение о продлении до 31 августа 2022 года экологического разрешения на обращение с отходами и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников, выданных для Рыбницкого металлургического завода.
  • Сегодня, 12:29
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