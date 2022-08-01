Агентство по охране окружающей среды Молдовы отказало в выдаче экологического разрешения на обращение с отходами Рыбницкому металлургическому заводу. Отказ фигурирует в «Списке экологических разрешений на обращение с отходами, выпущенными в 2022 году», опубликованном на сайте Агентства по охране окружающей среды.
Как сообщает point.md ссылаясь на agora.md, согласно документу, 28 августа были обнаружены определенные несоответствия, и необходимо привести технические условия в соответствие с законодательством Республики Молдова.
Согласно закону, решение о выдаче или отказе в выдаче природоохранного разрешения на обращение с отходами принимается на основании предложений по заключению Инспекции по охране окружающей среды.
Напомним, что ранее на заседании 29 июня члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС) приняли решение о продлении до 31 августа 2022 года экологического разрешения на обращение с отходами и разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу из стационарных источников, выданных для Рыбницкого металлургического завода.