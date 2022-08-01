С 1 сентября этого года использование мобильных телефонов на уроках в российских школах запрещается, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Он также рекомендовал провести традиционные школьные линейки в очном формате, пишет kommersant.ru
«В соответствии с новыми санитарными правилами мобильные телефоны с этого учебного года на уроках, я подчеркиваю — на уроках, использовать не допускается»,— сказал господин Кравцов на IX Общероссийском родительском собрании. По его словам, эти правила помогут школьникам не отвлекаться от занятий. Господин Кравцов также отметил, что если в школе произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, то родителям сразу сообщат.
По словам Сергея Кравцова, он на личном опыте убедился, что в использовании смартфонов во время уроков нет необходимости. «У моей дочки, она сейчас в 8 класс идет, не было мобильного телефона до 14 лет, и от этого она хуже учиться не стала. А мобильный телефон кнопочный появился в 14 лет». Министр считает, что мобильные телефоны «негативно формируют ребенка» и «влияют на здоровье малышей».
Глава Минпросвещения также рекомендовал провести школьные линейки 1 сентября в очном формате. Изменить традиционный формат обучения, по его словам, могут только чрезвычайные ситуации.
В 2021 году Роспотребнадзор принял санитарные правила для российских школ, согласно которым детям запрещалось использовать для обучения личные мобильные телефоны. В ведомстве тогда уточнили, что дети могут носить в школу смартфоны для связи с родителями или общения, но для обучения должны использоваться компьютеры, планшеты, моноблоки или интерактивные доски.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что все учебные заведения обязаны выполнять минимальные требования по профилактике коронавирусной инфекции, в том числе проветривать помещения и регулярно измерять температуру. В Роспотребнадзоре отметили, что возобновлять антиковидные ограничения в образовательных организациях к предстоящему эпидсезону 2022–2023 годов не требуется. Тем не менее по всей стране фиксируют рост заболеваемости COVID-19. В середине августа доля более заразных вариантов «омикрона» (BA.4 и BA.5) в России увеличилась до 38,86%.
С нового учебного года Минпросвещения ввело в школьную программу патриотический урок «Разговоры о важном». В ведомстве отметили, что основные темы курса «связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной России». По словам Сергея Кравцова, первое занятие состоится 5 сентября 2022 года.