В Приднестровье вручили государственные премии за научные исследования. Это традиционная церемония, которая проходит каждый год в канун Дня Республики. В этом году нагрудные знаки вручали в Доме официальных приёмов в Тирасполе, пишет novostipmr.com
«Во многом славу и значимость государства составляют его достижения, которые проявляются и в искусстве, и в культуре, и, конечно же, в научной деятельности. Сегодня мы чествуем три научных коллектива, которые создали на уровне не только ПМР, но и международной, общепризнанной науки действительно значимые научные труды», – отметил председатель Высшего консультативного совета по науке и технике при Президенте ПМР Сергей Белоус.
Группу приднестровских археологов во главе с Виталием Синикой отметили госпремией за совместную монографию «Скифский могильник III-II века до н.э. у с. Глиное». В ней содержатся полные итоги исследования уникального археологического памятника Северного Причерноморья. Благодаря многолетнему труду учёных был открыт целый новый пласт, или, как отмечают они, исторический горизонт скифской культуры. До этого считалось, что она прекратила своё существование в степях Северного Причерноморья в конце IV – начале III века до нашей эры.
«Мы проводили исследования длительное время: с 1995 года по 2012 год. Провели более 18 полевых сезонов, изучили материал 115 скифских курганов. Материал был собран колоссальный, и он нам позволил говорить о том, что скифская археологическая культура получила здесь распространение не только в предшествующее время, но и в III, II и, возможно, I веках до н. э. Там много уникальных находок, всё что угодно: керамическая посуда, ювелирные изделия, аксессуары, костюмы. Десятки тысяч находок», – рассказал Виталий Синика.
Второй коллектив, который отметили сегодня, - это авторы 2-го издания Красной книги ПМР. В создании труда принимали участие 15 учёных из ряда научных учреждений. В итоге получилась внушительная (560 страниц) книга с подробным описанием редких представителей флоры и фауны нашей республики. Конечный этап подготовки (именно печатного издания) длился около года, а вот на то, чтобы собрать всю нужную информацию, ушло гораздо больше времени.
«В ней описано более 250 видов растений и животных, в том числе и эндемики региона, которые живут только на нашей территории. Из растений, например, это тонконог молдавский, дрок четырёхгранный, из животных – днестровско-каспийский усач (это рыбка такая), ещё евдошка, или умбра, тоже рыба, относится к щукообразным, очень редко встречается в наших водоёмах, но она есть. Во втором издании стало немного больше краснокнижных растений и животных. Это связано в том числе с тем, что некоторые виды были доизучены, доисследованы. В книге есть не только их описание, но и меры по сохранению редких экземпляров», – пояснил один из авторов, старший научный сотрудник заповедника «Ягорлык» Николай Романович.
Госпремию получила и группа учёных, которая работала над 4-м томом «Истории ПМР». Издание вышло в двух книгах. Это часть многотомной истории республики.
«Может, это парадоксально, но мы начали с 4-го тома, именно с периода ПМР, а теперь коллектив работает над 1-м томом, начиная с каменного века и заканчивая концом XVII в. Он тоже должен появиться в этом году. Это большая работа, потому что каждый том содержит свыше 500 страниц. Это комплексное исследование, где освещены все аспекты существования нашего государства. Там есть чисто исторические факты, отражена история формирования государственных структур и их сегодняшний день, сферы экономики, образования, культуры, науки и т. д. Есть также данные об общественных и религиозных организациях. Это своеобразная историческая энциклопедия», – рассказала государственный советник Президента ПМР Анна Волкова.