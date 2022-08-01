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В Бендерах планируют благоустройство улицы Советской

В Бендерах планируют благоустройство улицы Советской

В Бендерах улица Советская — участок больше гектара — в середине прошлого века была самым оживленным местом в городе. Здесь располагалась пригородная автостанция. Каждое утро десятки автобусов привозили людей из близлежащих сёл на работу и на рынок. Сейчас общественного транспорта на улице нет, зато остались магазины, вещевой рынок, стоматологическая поликлиника.

За полвека изменился облик Советской — разбитые тротуары, старые фонари, заросли елей и ореха. Территорию пора благоустраивать. Проект, как сообщает Бендерское телевидение, уже есть. После реконструкции здесь будет автостоянка почти на полторы сотни мест и сквер.

«Выделена рекреационная зона, где предполагается установка скамеек, озеленение, пешеходные маршруты и парковочные места. Этот участок будет дополнять общую концепцию развития центральной части города. У нас есть сейчас автовокзал, который будет как ворота, а бульвар будет продолжением», — прокомментировал предстоящие изменения заместитель главы госадминистрации по градостроительству Андрей Диордиев.

Проект реконструкции подробно обсудили представители общественности, градостроительного совета и жители города. Многие высказали свои предложения по благоустройству этой территории.

«Я бы хотел поддержать проект и обратить внимание госадминистрации, чтобы обязательно предусмотреть транзитный проезд на улицу Тираспольскую и определиться с въездом и выездом, с поточностью. Как это будет осуществляться, откуда основной въезд, откуда выезд», — внёс предложение депутат Бендерского городского совета Виталий Бондарь.

Член Общественного совета Михаил Паскарь высказал опасение, что из-за большого количества машин жители окружающих домов могут столкнуться с сильной загазованностью и высоким уровнем шума.

«Вы видите даже на изображении, какое огромное количество машин, в три ряда. Если сейчас они в два ряда, и особенно летом, когда ветра нет, чувствуется загазованность в выходные дни. Второе — у нас есть любители послушать музыку на низких тонах, и если в три ряда, спросите жителей, то что это будет», — выразил обеспокоенность член Общественного совета города Бендеры Михаил Паскарь.

«Раз мы расширяем нашу парковку, то ее есть смысл расширять, и большие деревья нам дадут возможность отсечь жилой массив от выхлопных газов и от прямого солнечного света, если эти деревья будут высокими», — высказал свою точку зрения член Градостроительного совета Сергей Горбаченко.

Проект реконструкции дорабатывают. Все предложения участников слушаний по возможности учтут. Ремонтные работы стартуют, возможно, в этом или в начале следующего года в зависимости от финансирования. Начнут реконструкцию с замены инженерных коммуникаций.

В Бендерах планируют благоустройство улицы Советской
  • Сегодня, 18:45
  • DTV
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