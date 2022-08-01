С 1 сентября 106 школ полностью перейдут на электронный учёт успеваемости. Ещё 52 приднестровские школы подключат к информационной системе «ЭлЖур», пишет novostipmr
В прошлом учебном году 106 приднестровских школ участвовали в пилотном проекте по использованию электронного журнала. Эти учебные заведения были подключены к информационной системе «ЭлЖур». Как рассказали в Министерстве просвещения, в новом 2022-2023 учебном году данные школы полностью перейдут на электронный учёт успеваемости.
Ещё в 52 школах республики с 1 сентября начнут постепенный переход в электронный формат. Там будет вестись двойной учёт успеваемости: и в электронном, и в бумажном виде.
«В школах, которые ранее не сталкивались с электронной системой, мы также вводим "ЭлЖур", но разрешаем сохранить и бумажный вариант. Они только входят в этот проект. И чтобы не было переживаний, что пропадут какие-то данные, у них в качестве подстраховки будет бумажный вариант», - рассказала начальник управления общего образования Ольга Черпика.
Отметим, что работа с «Электронным журналом» позволяет учителям так же, как и раньше, выставлять оценки. Только теперь их в режиме реального времени могут видеть и родители. Также в нём можно записывать домашние задания, делать пометки, подводить итоги четверти: программа подсчитывает средний балл, а учитель выставляет итоговую отметку. За успеваемостью ребёнка родители наблюдают через личный аккаунт.
Для учителей «Электронный журнал» — это более удобный аналог традиционного школьного журнала, для школьников и родителей — это электронный дневник.