2 сентября – день образования Приднестровской Молдавской Республики. Главный праздник страны символизирует единство, сплочённость и стремление приднестровцев развивать государство, образованное 32 года назад.
Мероприятия пройдут в каждом населённом пункте республики. Предлагаем ознакомиться с праздничной программой.
Тирасполь
Церемония возложения цветов и поднятия флагов состоится в 8:00.
Основные праздничные мероприятия развернутся в Екатерининском парке. С 9:30 там начнут свою работу национальные подворья. С концертной программой выступят творческие коллективы столицы.
В это же время все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по капоэйре и тренировке от «Fitness Mafia».
В 10:30 начнутся занятия по зумбе, в 11:30 – по йоге, в 12:30 будет фитнес, в 13:30 – восточные танцы.
Выступление уличных музыкантов запланировано на 14:40.
Большой праздничный концерт ведущих приднестровских артистов состоится в 19:00. В 21:00 вечернее небо озарит праздничный салют.
Днестровск
В 9:00 на спортивной площадке города пройдут турниры по волейболу и баскетболу.
У Памятника защитникам родной земли в 9:00 стартует велопробег для всех желающих от 16 лет и старше. Дистанция – 15 км.
В сквере у фонтана состоятся турниры по шахматам и скоростной сборке кубика Рубика. Начало в 16:00.
В 17:00 молодёжную игру «Вызов» проведут на роллердроме. В это же время в сквере у фонтана начнут работать игровые локации. Будут мастер-классы по лепке и рисунку.
На концерт «Процветай, наш край родной!» приглашаются все желающие. Мероприятие пройдёт на площади перед дворцом культуры «Энергетик». Начало в 19:00. Там же в 21:00 начнётся массовое гуляние.
Бендеры
В 8:00 у стеллы «Город воинской Славы» и Мемориала Памяти и Скорби пройдёт митинг и церемония возложения цветов.
В парке св. князя Александра Невского с 16:00 начнут работать национальные подворья. Также все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству, посмотреть борьбу трынта и соревнования по армрестлингу.
В это же время на центральной сцене начнётся концерт коллективов Дворца детско-юношеского творчества. В 17:00 выступят артисты из Гагаузии. В 19:00 их сменят бендерчане.
Огненно-световое шоу студии «Ом-Рам» покажут в 20:45. В 21:00 дадут праздничный салют. Слободзея
В 10:00 на площади у районного Дома культуры пройдёт митинг и праздничный концерт. Затем на Аркадном комплексе начнут свою работу выставки, мастер-классы и мероприятия для детей.
В 18:00 в Доме культуры, расположенном в русской части города, начнётся праздничный концерт.
Ознакомиться с баннерной выставкой «Маршрутом великих событий» предлагается с 9:00 до 14:00 на Аркадном комплексе. В 19:00 там же начнётся массовое гуляние.
Григориополь
Полюбоваться самыми красивыми цветами и уникальными букетами можно на фестивале-конкурсе «Букет фантазий», который пройдёт на аллее центрального парка. Начало в 9:00. В это же время начнётся выставка-ярмарка.
В 10:00 все желающие смогут посетить концерт творческих коллективов, который пройдёт в «Зелёном театре».
Юные жители города поборются за приз — живого петуха — в борьбе трынта. Соревнования начнутся в 10:00 в центральном парке. Там же можно будет попробовать свои силы в шашках, шахматах, жиму штанги лёжа. Одновременно на реке Днестр пройдёт показательный заплыв по гребле на байдарках и каноэ среди воспитанников спортивной школы.
На 11:00 в парке запланировано театрализованное представление «В Стране чудес». В 18:00 стартует шествие сказочных героев.
Всех желающих посетить большой праздничный концерт приглашают в «Зелёный театр». Там в 19:00 выступит народный ВИА «Реал» Дома культуры с. Малаешты.
В 21:00 вечернее небо озарят залпы праздничного салюта. А в 21:00 в «Зелёном театре» покажут фильм под открытым небом.
Дубоссары
В 8:00 на площади Победы начнётся церемония поднятия флага Приднестровской Молдавской Республики и флага города, затем состоится вручение государственных наград. В этот же время на площади стартует велопробег.
В 8:45 на Мемориальном комплексе Воинской Славы состоится церемония возложения цветов.
Выставка «Музей под открытым небом» начнёт свою работу с 9:00 по улице Советской. Там же будет выступать Муниципальный оркестр и расположится Город мастеров. Дубоссарцы и гости города смогут увидеть достижения местных умельцев: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусств.
С 18:00 на площади Победы стартует концертный марафон «Мое Приднестровье». В 21:00 небо озарит праздничный салют, который даст старт народным гуляниям.
Рыбница
В 7:00 на площади Победы пройдёт церемония поднятия государственного флага ПМР и флага города Рыбницы, в 7:15 на Мемориале Славы возложат живые цветы.
В городском парке с 8:00 начнут работать национальные подворья, будут творческие мастер-классы, а также туристско-краеведческая аллея.
Праздничный концерт «Мой отчий край ни в чём не повторим» организуют у Фонтанного комплекса. Мероприятие начнётся в 19:00.
Салют дадут в 21:00.
Каменка
В 8:20 на мемориальном комплексе городского кладбища запланировано возложение цветов к могилам павших защитников Приднестровья. В 8:55 на площади 60-летия Октября состоится торжественная церемония выноса и поднятия флага ПМР.
Шествие воинских формирований, трудовых коллективов организаций и учреждений города пройдёт по улице Ленина.
Местом проведения основных праздничных мероприятий станет Парк культуры и отдыха им. П.Х. Витгенштейна. С 9:00 можно будет посетить выставку «Приднестровье: хроника событий», экспозицию работ учащихся и преподавателей Каменской художественной школы «Приднестровье – край родной!».
На летней эстраде парка с 10:00 до 12:00 пройдёт торжественное мероприятие «Живи, родное Приднестровье!». Праздничные подворья, а также детские аттракционы начнут свою работу в 10:00.
В 20:00 всех приглашают на массовые гуляния.
С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайтах госадминистраций.