Министерство иностранных дел и евроинтеграции (МИДЕИ) Молдавии вызвало сегодня, 1 сентября, временного поверенного в делах России в РМ в связи с заявлением главы МИД РФ Сергея Лаврова о притеснении русскоязычных граждан в республике, а также возможных угрозах безопасности миротворцев в Приднестровье.
Глава МИДЕИ Нику Попеску подчеркнул, что в Молдавии не зарегистрировано случаев нарушения прав нацменьшинств, а опасения в отношении российского миротворческого контингента в Приднестровском регионе ни на чем не основаны, сообщает eadaily.com.
«Права населения, говорящего на русском, украинском, гагаузском, болгарском и на языках других национальных меньшинств, соблюдаются в соответствии с демократическими принципами. Что касается русскоязычных граждан, упомянутых в заявлении, в компетентные органы нашей страны не поступало уведомлений о нарушениях их прав», — отметил глава учреждения.
Там также добавили, что Кишинев по-прежнему привержен «мирным и дипломатическим шагам, основанным на диалоге, как в целях реинтеграции страны (возвращением контроля над Приднестровьем), так в диалоге с РФ по выводу российских войск, незаконно находящихся на территории Молдавии». Во внешнеполитическом ведомстве РМ напомнили, что Кишинев давно на различных переговорных площадках требует вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ обеспечивает миротворческую операцию на Днестре) из региона, считая, что ее нахождение там незаконно и носит оккупационный характер, мешая решению приднестровской проблемы. Власти РМ предлагают заменить миротворцев на гражданскую миссию.
«Любые другие спекуляции по этому поводу считаем необоснованными», — резюмировали в МИДЕИ.
Напомним, в ходе прошедшего накануне просветительского марафона «Знание» Сергей Лавров заверил, что Россия сделает все, чтобы защитить интересы русскоязычного населения в Приднестровье и Молдавии, которое подвергается сейчас дискриминации. Он подчеркнул, что Москва «внимательно следит за ситуацией и сделает все, чтобы интересы русскоязычного населения не пострадали». А сегодня на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО глава российской дипломатии предупредил, что Российская Федерация будет расценивать как нападение на себя любые действия, которые создадут угрозу миротворческому контингенту РФ в Приднестровье.
Как сообщало EADaily, на слова Сергея Лаврова первыми отреагировало Бюро по реинтеграции Молдавии. В офисе Олега Серебряна отрицают ущемление прав русскоязычных граждан, добавив, что не уклоняются от переговоров по урегулированию конфликта на Днестре. При этом поспешили обвинить Тирасполь в якобы имеющем место «преднамеренном ограничении в Приднестровском регионе прав румыноязычных граждан и граждан Молдавии».