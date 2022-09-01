Ежегодная декада «Внимание: дети!», проводимая МВД в начале сентября, стартовала сегодня в Приднестровье.
Этим утром тысячи школьников и их родители по всей республике по дороге на торжественную линейку могли встретить сотрудников ГАИ и юных инспекторов движения у пешеходных переходов вблизи учебных заведений.
В рамках ежегодной декады «Внимание: дети!» инспекторы ДПС и представители ЮИД поздравляли ребят с началом нового учебного года и напоминали о правилах поведения на дороге и мерах безопасности вблизи проезжей части.
Водителям сотрудники ГАИ вручали памятки в виде ароматизаторов. На них указаны основные рекомендации, которых следует придерживаться. Так, в период декады с 1 по 9 сентября автолюбителям рекомендуется ездить с включённым ближним светом фар в светлое время суток, снижать скорость около учебных заведений и нерегулируемых пешеходных переходов.
Как сообщили в пресс-центре МВД, с начала 2022 года на приднестровских дорогах произошло 8 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 14 человек были ранены, один погиб.
Госавтоинспекция Приднестровья призывает всех участников дорожного движения к строгому соблюдению дорожных правил, взаимовежливости и уважению.