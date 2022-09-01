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"Газпром" с начала года снизил добычу газа на 14,6%

"Газпром" с начала года снизил добычу газа на 14,6%

"Газпром" в январе - августе, по предварительным данным, снизил добычу газа на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 288,1 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 8 месяцев упал на 37,4% (на 49,1 млрд куб. м) - до 82,2 млрд куб. м.

При этом среднесуточный экспорт "Газпрома" в августе вырос почти на 8% к уровню июля - до 222,6 млн куб. м, следует из данных холдинга. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, передает ТАСС.

Спрос на газ "Газпрома" из газотранспортной системы на внутреннем рынке России за 8 месяцев уменьшился на 2,9% (на 4,7 млрд куб. м), отметили в компании.

Продолжает расти экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, говорится в сообщении "Газпрома".

Запасы и потребление газа в Европе
Европе необходимо закачать еще 18,2 млрд куб. м газа в свои подземные хранилища, чтобы достичь уровня начала сезона отбора 2019-2020 гг., отметил "Газпром" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. На 30 августа запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 54,2 млрд куб. м.

При этом мировой спрос на газ за восемь месяцев сократился на 40 млрд куб. м, 73% или 29 млрд куб. м сокращения пришлось на долю 27 стран ЕС.

"Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За восемь месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился на 40 млрд куб. м. В этом снижении 73% или 29 млрд куб. м - это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период - примерно на 5 млрд куб. м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет 85%", - сообщили в "Газпроме".

  • Вчера, 22:26
  • DTV
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