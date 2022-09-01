Традиционно накануне Дня Республики в Приднестровье чествуют достойнейших граждан. Церемония вручения государственных наград в честь 32-й годовщины со дня образования ПМР прошла в Малом зале Дворца Республики. К ее участникам обратился Президент ПМР Вадим Красносельский, сообщает пресс-служба главы государства.
«32 года живет Приднестровье. Срок весьма немалый. С другой стороны, время прошло, как один день. Тем не менее много событий нам, приднестровцам, пришлось пережить, увидеть, осмыслить. Конечно же, жить в условиях непризнанности 32 года очень тяжело. На сегодняшний день Российская Федерация сталкивается с санкциями, блокадой, испытывает на себе то, что мы переживаем уже 32 года. Мы пережили войну, становление государственности, блокаду экономики, пандемию, геополитические катаклизмы, которые до сих пор бушуют вокруг нас. И в этих условиях как существовал приднестровский народ, так и существует. Я выскажу свое мнение, почему именно так. Неверно говорить, что приднестровский народ создан именно приднестровским государством. История приднестровского народа на самом деле многовековая. Основной вклад в формирование приднестровской идентичности внесла Екатерина II Великая.
Обратите внимание, что время образования наших городов, районов, сел – конец XVIII века. В том числе город Тирасполь (1792 год). Именно тогда Екатерина Великая, осваивая эти земли, начала их заселять. А кем заселять? Болгарами – село Парканы, теми, кто уходил от османской Порты, стремясь выжить. Екатерина давала им здесь землю, волю и право жить на этой земле. Григориопольский район – та же ситуация. Села, например Малаешты: дата образования – 14 октября 1792 года – такая же, как у Тирасполя.
Молдаване уходили из Бессарабии, переселялись на левый берег Днестра, также уходя от османской Порты, под давлением которой у них не было прав, были только обязанности. А здесь они получали землю и волю. То же можно сказать о евреях, о поляках, о немцах, о русских, о малороссийцах, украинцах... Так было на самом деле. Вот тогда и был заложен этнический состав, идентичность приднестровского народа, которые существуют по сегодняшний день. Никакие войны, депрессии, перевороты, распад Империи и Советского Союза не уничтожили приднестровский народ. Он есть. Это факт. Конечно же, Екатерина Великая, создавая этот край, не рассчитывала на межнациональную рознь. Наоборот, она приглашала все народы жить в одной семье. То, что было ею заложено, живет до сих пор в Приднестровье, где нет никаких межнациональных конфликтов и быть не может, потому что здесь живет приднестровский многонациональный народ со своей идентичностью. Что происходит вокруг? Кто-то дал себе право посягать на культурные ценности, на язык, на историю, привычный образ жизни людей, компактно проживающих на своей территории. Так было и в отношении нас в конце 80-х– начале 90-х, когда волна национализма со стороны Молдовы пыталась накрыть нас.
Мы – приднестровский народ. Я как-то уже говорил о нашей площади Суворова: справа – история Российской Империи, города Тирасполя, слева – история Советского Союза и современного Приднестровья, памятники Суворову, Екатерине, арка, а между ними – узор, выполненный из плитки. Помните, сколько было вопросов. Зачем?.. Давайте лучше асфальт оставим... Мы привыкли к нему... Но в этом оформлении была своя суть, особый смысл. Этот узор символизирует наш народ.
Время Российской империи, время Советского Союза, время современного Приднестровья, которое сейчас идет и дальше будет идти... Времена меняются, а народ остается. Это – отражение нашего народа, а без народа не было бы государственности.
В этом зале находятся представители приднестровского народа – те, кто его защищает, те, кто учит, лечит, работает в реальном секторе экономики, представители всех ветвей власти. Это – наш приднестровский народ. Это важно. Я рад, имею возможность поблагодарить за ваш ратный подвиг, за трудовой подвиг. Как бы ни было нам сложно, это абсолютно объективно, мы не сидим сложа руки и не ищем оправданий и причин безделья. Мы будем развиваться дальше: ремонтировать школы, больницы, строить парки, спортивные площадки, досуговые центры. Мы будем улучшать жизнь приднестровцев и, конечно же, сохранять мир на нашей земле», – подчеркнул Президент.
В торжественной обстановке ордена и документы о присвоении воинских специальных и почетных званий вручены 83-м приднестровцам – общественным деятелям, военнослужащим, правоохранителям, аграриям, учителям, врачам, артистам, работникам культуры и сферы социального обеспечения.