На заседании кабинета министров Приднестровской Молдавской Республики накануне обсудили порядок трудоустройства выпускников, освоивших программу высшего профессионального образования в области здравоохранения.
Проект о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики представила профильный министр здравоохранения Кристина Албул.
Согласно закону «Об образовании», выпускники, получившие медицинское образование и освоившие программу ординатуры за счет республиканского бюджета, обязаны отработать в приднестровских медучреждениях от 3 до 5 лет.
Министерство здравоохранения ПМР предложило для каждого ординатора срок обязательной отработки устанавливать индивидуально.
Также отдельные требования будут и по возмещению расходов госбюджета, затраченных на обучение. Это касается выпускников, отказавшихся без уважительной причины от трудоустройства или в случае неявки на места распределения в течении одного месяца.