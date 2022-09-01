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Для выпускников медицинских факультетов установят новый порядок трудоустройства.

Для выпускников медицинских факультетов установят новый порядок трудоустройства.

На заседании кабинета министров Приднестровской Молдавской Республики накануне обсудили порядок трудоустройства выпускников, освоивших программу высшего профессионального образования в области здравоохранения.

Проект о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики представила профильный министр здравоохранения Кристина Албул.

Согласно закону «Об образовании», выпускники, получившие медицинское образование и освоившие программу ординатуры за счет республиканского бюджета, обязаны отработать в приднестровских медучреждениях от 3 до 5 лет.

Министерство здравоохранения ПМР предложило для каждого ординатора срок обязательной отработки устанавливать индивидуально.

Также отдельные требования будут и по возмещению расходов госбюджета, затраченных на обучение. Это касается выпускников, отказавшихся без уважительной причины от трудоустройства или в случае неявки на места распределения в течении одного месяца.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Вчера, 22:30
  • DTV
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