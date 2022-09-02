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Глава Еврокомиссии призвала ввести потолок цен на российский газ

Глава Еврокомиссии призвала ввести потолок цен на российский газ

Европейский союз (ЕС) должен ввести потолок цен на российский трубопроводный газ. Об этом сообщила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что такая мера должна быть рассмотрена на европейском уровне. Об этом сообщает mk.ru ссылаясь на Reuters.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что странам Евросоюза удалось заполнить газовые хранилища на 80% раньше запланированного срока.

Перед европейскими странами ЕК была поставлена задача по заполнению газовых хранилищ на 80% до начала отопительного сезона (1 ноября).


Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил в Telegram-канале, что в Европе не будет российского газа, если Евросоюз примет решение об ограничении цен на него.

«Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — сказал он, комментируя призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ввести ограничение цен на российский газ.

Стоит отметить, что ограничить цены на газ из России на европейском уровне уже предложили страны «Большой семерки» (G7) — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

До этого Bloomberg писало, что внешнее регулирование цен на российский газ, включая ввод предельных цен на закупки топлива «Газпрома», не оградит европейские страны от последствий исторического энергетического кризиса.
  • Вчера, 16:12
  • DTV
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