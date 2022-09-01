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Роналду всё же может приехать на поединок с «Шерифом»

Роналду всё же может приехать на поединок с «Шерифом»

Криштиану Роналду (37 лет) остался в итоге в «Манчестер Юнайтед» после того, как получил всего одно предложение в трансферном окне Премьер-лиги, которое закончилось в четверг вечером.

Поскольку он не хотел переходить в «Аль-Хилал», CR7 придется остаться на «Олд Траффорд» как минимум до января. У португальца разочаровывающий старт сезона в «Манчестер Юнайтед».

Однако тренер Тен Хаг, приехавший этим летом, еще раз заверил, что Роналду входит в его планы. Кроме того, бывший тренер «Аякса» также хотел уточнить тот факт, что форвард может адаптироваться к его стилю игры, хотя многие в мире футбола считают, что португалец уже не обладает нужными качествами.

«Да, мы говорили несколько раз. Мы на одной волне. Иначе его бы здесь не было. Наш стиль игры требует определенных вещей. На тренировках видно, что у него есть качества. Так что он подойдет к нашему стилю, потому что, разумеется, он отличный игрок. У него очень хорошие качества, поэтому он может адаптироваться к любой системе или стилю игры», — сказал Тен Хаг, сообщают британские СМИ.
  • Вчера, 19:59
  • DTV
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