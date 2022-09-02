Специалисты «Газпрома» и Siemens обнаружили утечку на единственной работавшей турбине компрессорной станции «Северного потока». Газопровод не будет запущен до устранения неполадки, заявили в российской компании. Поставки по нему после трехдневного профилактического ремонта планировали возобновить завтра, 3 сентября. Сегодня же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС рассмотрит и вопрос введения лимита на российский газ, пишет eadaily.com.
«При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате Trent 60 (ГПА № 24) КС „Портовая“, выполняемых совместно с представителями компании Siemens, обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления», — сообщает «Газпром». Он уточнил, что масло обнаружили на кабельном разъемном соединении присоединительной плиты BPE2, входящей в состав двигателя, а также в районе кабельной линии во внешнем клеммном шкафу системы автоматического управления ГПА снаружи шумо-теплоизолирующего кожуха.
«Акт обнаружения утечки масла подписан также представителями компании Siemens. Получено предостережение Ростехнадзора России о том, что обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», — говорится в сообщении. «Газпром» добавил, что подобные утечки масла ранее были обнаружены на ГПА с двигателями № 075, № 076, № 120, прошедшими заводской капитальный ремонт и находящимися сейчас в состоянии вынужденного простоя: «В соответствии с информацией компании Siemens полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия».
«Газпром» отправил письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху.
«До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод „Северный поток“ полностью остановлен», — сообщил «Газпром». Как сообщало EADaily , оператор балтийского газопровода Nord Stream AG начал публиковать номинации на 3 сентября, когда запланировано возобновление работы «Северного потока». Компания указывает, что с 2 часов утра часовые номинации составляют 1,4 млн кубометров — 33 млн кубометров в сутки.
На такой мощности газопровод работает с конца июля, когда компрессорная станция «Портовая» перешла только на одну турбину. «Газпром» сообщал, что с 31 августа по 2 сентября единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ совместно со специалистами компании Siemens.
«По факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки», — говорилось в сообщении.
Трехдневный ремонт турбины «Северного потока» вызвал очередные обсуждения, что газопровод не возобновит работу с 3 сентября. С 14 июня из-за санкций газопровод снизил мощность со 167 млн кубометров до 33 млн кубометров в сутки. «Газпром» требует, чтобы по техническому обслуживанию турбин строго выполнялся контракт и Евросоюз, Великобритания и Канада предоставили разъяснения о том, что оборудование будут обслуживать без риска попадания под санкции.
Снижение поставок российского газа заставило страны ЕС согласиться на добровольное сокращение потребления на 15%. Немецкий регулятор при этом прогнозирует необходимость сокращения в 20%. Источник украинского телеграм-канала «Резидент» рассказывал, что Германия потребовала от Украины возобновить работу газораспределительной станции «Сохрановка», через которую до первой половины мая осуществляли транзит российского газа. В этом случае поставки российского газа в Европу могут вырасти на 33 млн кубометров по украинскому маршруту. «Газпром» не признает форс-мажора, объявленного украинским оператором, и не наращивает поставки через другую газораспределительную станцию — «Суджа».