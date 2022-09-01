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"Молдовагаз" затребует у НАРЭ поднять тариф для потребителя до 29 леев за куб

"Молдовагаз" затребует у НАРЭ поднять тариф для потребителя до 29 леев за куб

15 сентября должно быть принято решение об изменении тарифной методологии, и только после этой даты у нас будет возможность обратиться к НАРЭ с вступлением в силу нового закона о природном газе. Закон вступит в силу 10 сентября. Это означает, что 20 числа будет такое обращение к НАРЭ.

"Основываясь на существующих закупочных ценах плюс отклонения, которые необходимо возместить, мы сохраняем нашу позицию тарифа 29 леев, чтобы у нас была возможность платить в первую очередь за природный газ, и в то же время это не такой большой шок для населения, для потребителей, для промышленности, потому что есть риск попасть в другую крайность, когда платежеспособность потребителей снизитс.

Мы должны восстановить отклонения, которые мы накопили в этом году и в прошлом году. К концу этого года мы накопим тарифные отклонения в размере 3,3 млрд леев. У нас есть 1,7 млрд леев отклонений от прошлого года и 1,6 млрд леев от этого года.

Если добавить эти отклонения, то ставка должна быть более 33 леев за кубометр. Мы не хотим такого резкого роста, но, с другой стороны, мы должны соблюдать наши обязательства", - сказал Вадим Чебан.

«МолдоваГаз» ведет переговоры с Национальным агентством по регулированию в энергетике относительно принципов формирования цен на природный газ, основываясь на некоторых предложениях по изменению методологии расчета.

В сентябре Молдова будет покупать природный газ у «Газпрома» по цене 1883 доллара за тысячу кубометров, сообщает kp.md.

При этом с 1 октября будет изменена формула расчета покупной цены, в соответствии с положениями договора, подписанного в прошлом году министром инфраструктуры Андреем Спыну . Таким образом, 70% стоимости будет формироваться исходя из цен на нефть, а 30% - исходя из спотовых цен на природный газ , которые в отдельные дни августа достигли рекордных значений.

Сейчас в Молдове платят 23 лея за 1 м3 природного газа, и это уже немыслимый тариф по сравнению с началом осени 2021 года, когда кубометр газа стоил 4,2 лея.

  • Вчера, 21:37
  • DTV
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