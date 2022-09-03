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В Праге прошла многотысячная демонстрация за нейтралитет по Украине

В Праге прошла многотысячная демонстрация за нейтралитет по Украине

В Праге прошел многотысячный митинг, на котором жители Чехии потребовали от властей занять нейтральную позицию по Украине, чтобы не усугублять экономический кризис в стране.

Как передает телеграм-канал «Чехия прежде всего», участниками манифестации, по оценкам местных СМИ, стали около 70 тысяч человек. Они требовали отставки правительства из-за того, что власти допустили резкий рост цен на продовольствие и электричество.

Отмечается, что поводов митинговать у граждан более чем достаточно, несмотря на оголтелую проукраинскую пропаганду, которой занимаются местные СМИ.

Инфляция в Чехии в июле выросла до рекордных 17,5%. Больше всего подорожали энергоносители и продукты питания. Власти не спешат с помощью, а люди жалуются на возросшие расходы, передает eadaily.com.

«Я могу подтвердить, что энергораспределительная компания теперь запрашивает у меня на 500% больше (ежемесячно), чем год назад», — говорит одна из участниц митинга.

Самой большой трудностью для чехов становится покупка еды, которая сейчас в Чехии дороже, чем в Германии или Франции. При этом власти никак не пытаются помочь гражданам, лишь давая обещания.

Участники манифестации потребовали от властей обеспечить жителей Чехии дешевым газом, что приведет к экономической стабилизации и снижению цен и инфляции. Демонстранты призвали правительство заботиться не о внешней политике, а о собственной стране.




  • Вчера, 21:46
  • DTV
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